PS5 Slim: Ankündigung angeblich im August am PlayStation-Event

Playstation Fakten

Der Freund eines Freundes hat mir erzählt… Release-Gerüchte zu neuen PS5-Modellen gibt es schon längere Zeit. Hartnäckig haltet sich der “Leak”, dass PlayStation bald eine “PS5 Slim” auf den Markt bringen wird. Die schlankere PlayStation 5 ersetzt die beiden bisherigen Modelle und wird ohne Laufwerk ausgeliefert. Dieses soll zukünftig separat zukaufbar sein. Alles zur angeblichen PS5 Slim Ankündigung im August.

Nicht nur der Freund, sogar Microsoft erwartet eine neue PS5-Konsole. Die Slim-Variante soll angeblich nur 399 Euro kosten und irgendwann im Herbst 2023 erscheinen. Der einzige Haken an der Geschichte: Bisher gab es noch kein PlayStation Event, dass diese Ankündigung tätigte.

Nun meldet sich auch ein Xbox-Insider zum Thema. Als Antwort auf einen kryptischen Tweet von The Snitch sagte Nick Baker, dass er “vor einiger Zeit” von einer PlayStation-Show im August gehört habe. Dort soll dann die Slim-Variante vorgestellt werden. Das Event könnte sogar etwas vorverlegt werden, um dem Sieg von Microsoft über die FTC bei der Übernahme von Activision Blizzard entgegenzuwirken.

I had heard a little while back that there would most likely be an August show for PlayStation and the plan was to reveal the Slim there. Maybe they’re going earlier to combat the Xbox/ABK news? https://t.co/8sqyO8gnyx

— Nick  (@Shpeshal_Nick) July 17, 2023