Neuer Xbox-Controller im Anmarsch – Release-Termin durchgesickert

Neuer Xbox Wireless Controller geleakt: Stormcloud Vapor Edition.

Ein neuer Insider-Beitrag von “Billbil-kun” macht die Runde. So soll der nächste Xbox Wireless Controller bereits am 8. August 2023 erschienen und den Namen “Stormcloud Vapor” tragen.

Diese Neuigkeit kommt nur wenige Wochen nach der Einführung des Jade-Xbox-Controllers zur Feier des ARPG Wo Long: Fallen Dynasty. Microsoft ist bekannt für seine regelmäßigen Veröffentlichungen von Sondereditionen von Xbox-Controllern, und die Stormcloud Vapor Edition verspricht ein weiteres Highlight zu werden.

Neuer Xbox-Controller “Stormcloud Vapor”

Der Xbox Wireless Controller Stormcloud Vapor wird voraussichtlich für 69,99 Euro im Einzelhandel erhältlich sein, was dem üblichen Preis für Xbox-Peripherie entspricht (via Dealabs.com). Die Ästhetik des Controllers bleibt zwar geheimnisvoll, aber der Name “Stormcloud Vapor” deutet auf ein aufregendes Cyanblau mit grauen Untertönen hin. Die Verbindung zum Spiel Forza Motorsport, das am 10. Oktober erscheinen soll, wird spekuliert, da Microsoft in der Vergangenheit limitierte Controller-Editionen mit Spielen verknüpft hat. Obwohl der Name nicht direkt auf das Rennspiel hindeutet, bleibt die Vorfreude auf eine mögliche einzigartige Controller-Edition für das Spiel bestehen.

Tatsächlich gab es 2023 fast alle Monate einen neuen Xbox-Controller zu bestaunen. Im Februar erschien “Stellar Shift”, im März gab es “Velocity Green” und den “Elite V2” in Rot und Blau, im April eine Redfall-Edition, im Mai “Sunkissed Vibes” und im Juni die Starfield Limited Edition.

Xbox liebt seine Controller

Mit der Veröffentlichung der Stormcloud Vapor Edition setzt Microsoft seine beeindruckende Linie fort. Obwohl weitere Details zu Aussehen und Design des Controllers noch ausstehen, wird erwartet, dass die Stormcloud Vapor Edition sowohl in Nordamerika als auch in Europa erhältlich sein wird.

Was der Controller nicht haben wird: Haptisches Feedback. Viele Xbox-Spieler erwarten diese neue Funktion, ähnlich wie beim PlayStation DualSense-Controller. Durch das haptische Feedback können die Vibrationen des Controllers von den Entwicklern verfeinert werden, um mehr Immersion zu ermöglichen. Jedoch gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass kurzfristig erscheinende Xbox-Controller diese Funktion haben werden. Hoffentlich wird diese Funktion irgendwann einmal kommen. Bis dahin können wir uns mit einigen Xbox-Spieleperlen anfreunden. In unserer “Hall of Fame” gibt es einige der besten Xbox-Games aller Zeiten.