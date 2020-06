Xbox Series X: Wird ein weltweiter Release-Termin angepeilt?

Xbox Series X

Redmond, USA / Japan – Inmitten der COVID-19-Pandemie waren viele besorgt über die bevorstehenden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X und ihrer Release-Termine. Natürlich stellte man sich die Frage: werden die beiden Systeme pünktlich starten können? Wird die Xbox Series X (und die PS5) global gleichzeitig an den Start gehen? Die Xbox One startete in Japan später, und konnte sich nie richtig durchsetzen, die nächste Xbox-Konsole hingegen soll von Anfang an im Land der aufgehenden Sonne dabei sein.

Microsoft hat viele Zusicherungen gegeben, dass dies bei der kommenden Konsole nicht der Fall sein wird, und sie haben dies erneut getan. In einer Erklärung gegenüber Famitsu bestätigte das Unternehmen aus Redmond, dass die nächste Xbox-Konsole „Holiday 2020“ in Japan eingeführt wird, zusammen mit ihrer Veröffentlichung in den westlichen Märkten.

Diese Spiele wurden für Japan zum Launch der Xbox-Konsole bestätigt

Sie bestätigten auch, dass Assassins Creed Valhalla, Bright Memory: Infinite, Scarlet Nexus und Halo: Infinite beim Start auch auf der Konsole in Japan verfügbar sein werden. Seltsamerweise ist Yakuza: Like a Dragon ein Spiel, das für eine lokale japanische Veröffentlichung auf dem System bisher nicht bestätigt wurde. Vielleicht wird das noch nachkommen.

Sowohl Sony als auch Microsoft haben zuvor zugesichert, dass ihre Konsolen der nächsten Generation gleichzeitig auf der ganzen Welt veröffentlicht werden, und beide sind noch auf dem Weg, diesen Release-Termin einzuhalten. Bei der PlayStation 5 gibt es eine Aufregung unter den Fans, da Sony die Webseite geändert hat.

Name: Xbox Series X Hersteller: Microsoft Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: Voraussichtlich Ende des Jahres 2020 Hauptprozessor: Zen 2-Architektur 8 Kerne / 16 Threads Grafikprozessor: 52 CUs@1,825 GHz mit 12,155 TeraFlops Onlinedienst: Xbox Live Vorgänger: Xbox One

Xbox One in Japan: Kein Hit

Der Marktanteil der aktuellen Xbox-Konsole ist wirklich marginal. Der Anteil der verkauften Konsolen lässt sich nur im Promille-Bereich messen, während PS4- und Nintendo Switch-Zahlen in die Millionen gingen. Microsoft hat es nie geschafft in Japan Fuß zu fassen, weder bei den Entwicklern noch beim Publikum. Das liegt nicht daran das die Japaner die Marke Xbox hassen, sie stellen eben kein richtiges Angebot für sie bereit. Das liegt vor allem daran, dass japanische Spiele „näher zu Spielzeug“ sind, als zu Filmen, wie Forbes schreibst. Westliche Spiele versuchen Filme zu emulieren, was für sich genommen keine schlechte Sache ist. Nur, die Japaner stehen nicht gerade darauf. Den größten Erfolg hatte man in Redmond noch mit der Xbox 360 in Japan. Vielleicht schaft man es mit der Xbox Series X wieder, näher an Nintendo und Sony heranzukommen. Ansonsten reicht es aus 1000-2000 Konsolen zum Release-Termin nach Japan zu schicken.