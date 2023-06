Offiziell! – Mehr als 21 Mio. Xbox Series X/S-Konsolen verkauft

Xbox Fakten

Die Frage: “Wie viele Xbox Series X/S-Konsolen wurden bisher verkauft?” hat nun eine offizielle Antwort erhalten! Beim BIG Festival im Rahmen einer ID@Xbox-Präsentation in Brasilien zeigte Microsoft offizielle Zahlen der Xbox-Plattform.

Laut dem Bild, dass von @Welfare_JBP auf Twitter hochgeladen wurde, liegt die Xbox Series X/S aktuell bei 21 Millionen verkauften Einheiten.

Aktuelle Hardwareverkaufsschätzungen gingen von etwas über 22 Mio. Stück aus, allerdings könnte es sich dabei auch um die Auslieferungen und nicht um die verkauften Konsolen handeln.

Microsoft enthüllte jedoch noch mehr Zahlenmaterial. So gibt es neben den Xbox Series-Verkaufszahlen auch jene der Xbox One, denn diese werden kombiniert mit der Series ausgegeben. Demnach käme die Xbox One-Konsolenfamilie auf 58 Millionen verkaufte Einheiten. Immerhin bleibt diese Zahl ziemlich stabil, nachdem die Produktion bereits Anfang des Vorjahres eingestellt wurde.

Ein wichtiges Detail, dass für den Xbox Game Pass nicht unerheblich sein dürfte. So verlautbarte Microsoft, dass rund 48% aller Xbox Series S-Besitzer neu im Ökosystem sind, also zuvor keinen Xbox-Account besessen haben. Damit dürfte zumindest die leistungsschwächere und günstigere S-Variante der neuesten Xbox-Hardware-Generation ihren Auftrag erfüllt haben: Neue Spieler zu bringen.

Xbox Series X|S console sales are at 21M+ according to Microsoft at BIG Festival in Brazil.

Credit to @LucasTaves for this information. This is all part of an ID@Xbox presentation pic.twitter.com/cOYtQSfwxN

— John Welfare (@Welfare_JBP) June 29, 2023