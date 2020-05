Xbox Series X: Mehr als 140 Games in Entwicklung

Xbox Series X

Redmond, USA – Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Microsoft bedankt man sich in einem 16-Sekunden-Video bei allen Entwicklern. Das kurze Video zeigt die Logos aller Entwickler, die derzeit an Games für die Xbox Series X arbeiten.

Die Spieler dürfen gespannt sein, welche Spiele uns die Amerikaner die nächsten Monate präsentieren. Das Unternehmen aus den USA hat bestätigt, dass wir in den Xbox 20/20 Sendungen jeden Monat neue Ankündigungen erhalten werden.

Xbox Series X: Wann zeigt man uns “echtes” Gameplay-Material in voller Länge?

Im aktuellen Gameplay-Video von Microsoft, dass einige Kritik einstecken musste – weil es eigentlich mehr Cinematic-Trailer waren, konnten wir bereits einige Enthüllungen erwarten. Die erste Sendung “Inside Xbox”-Sendung zum Thema Xbox Series X bezog sich auf die Dritthersteller, also alle Nicht-Xbox Game-Studios. Leider war die Enthüllung nicht jenes, was wir uns erwartet haben. Immerhin hat man ganz groß versprochen, dass wir erstes Gameplay-Material zu Assassin’s Creed Valhalla sehen würden. Leider ging das etwas daneben. Es wurden sogar Ausschnitte vom bekannten Cinematic-Trailer von Ubisoft verwendet.

Hier sind alle Entwickler, die derzeit für die XSX Games in Entwicklung haben.

Hundreds of titles are already in development for Xbox Series X thanks to our amazing partner community. Stay tuned for more announcements throughout the summer and Xbox 20/20! For more updates: https://t.co/2Wj9dsInjc pic.twitter.com/XoDLVuudce — Xbox (@Xbox) May 7, 2020

Neben dem Action-Rollenspiel von Ubisoft ab es seitens Microsoft dennoch einige Enthüllungen. The Medium, dass wie Silent Hill aussieht – und sich darauf auch die Gerüchte im Vorfeld konzentrierten, sieht sehr vielversprechend aus. Aber auch Dirt 5, Scarlet Nexus, Yakuza: Like A Dragon, Vampire: The Masquerade, Scorn, Bright Memory: Infinite, Chorus, Second Extinction, Call of the Sea und The Ascent wurden gezeigt. Die Spieler hätten sich dennoch etwas mehr erwartet, wie wir berichtet haben.

Das Unternehmen aus Redmond liegt trotzdem gut in der Zeit. Die nächsten zwei Monate werden wir auf die exklusiven Games der Xbox Series X eingeschworen. Mit dabei ist auf jeden Fall Halo Infinite, bei weiteren Spielen gibt es Spekulationen. So soll ein Fable 4 in Entwicklung sein, dass bereits von mehreren Seiten “geleakt” wurde. Eine Neuauflage von Perfect Dark steht ebenso im Raum, allerdings nur von “Hören-Sagen”. Die Spekulationen sind etwas sehr spekulativ und haben wenig Speck an den Rippen.

Die nächsten Wochen werden äußerst spannend. Vor allem sollte Sony irgendwann nachziehen, puncto Enthüllungen. Eines das wir von der neuen Xbox-Konsole noch nicht kennen ist der Preis. Die Xbox Series X erscheint Ende 2020.