Xbox Series X: Bekommen wir einen Schock beim Preis?

Xbox Series X

Redmond, USA – Endlich haben wir neben Daten und einen Design der Konsole auch ein paar bewegte Bilder gesehen, was die Xbox Series X zustande bringt. Nun gut, Gameplay-Videos waren das gestern nicht wirklich, mehr Trailer, aber okay. Das die nächste Generation einige Sprünge macht war zu erwarten, doch wie wird der Preis aussehen, eine wichtige Frage für die Gamer. In einem Interview wurde der Xbox-Mann Jason Ronald darüber befragt.

Wir sind in etwa 6 Monate vor dem Start der nächsten Konsolen-Generation entfernt. Alle 6-7 Jahre passiert so etwas, also ist die Spannung natürlich groß. Sony hält sich überhaupt noch sehr bedeckt und hat neben Spezifikationen seinen DualSense-Controller gezeigt. Aus dem Nichts. Die Konsole selbst ist laut Gerüchten “eine Baustelle”. Es sind keine bestätigten Fakten, aber man soll bei der Kühlung Probleme haben und deswegen das Design über Bord geschmissen haben. Ob das der Grund ist, warum uns Sony noch keine PS5-Konsole gezeigt hat, bleibt abzuwarten. Und da bleibt natürlich die alles entscheidende Frage: Was wird das verdammte Ding kosten?

Xbox Series X Preis: Er wurde bei der Entwicklung berücksichtigt

Im Gespräch mit Eurogamer wurde Jason Ronald (Partner Director of Program Management) direkt gefragt, welcher Preis zu erwarten sei. Ronald wich der Frage aus und entschied sich stattdessen dafür, zu sagen, dass das System für einen bestimmten Preis konzipiert wurde. Er war begeistert von dem, was zu dem festgelegten Kostenpunkt erreicht werden konnte, sprach jedoch in der Vergangenheit eine ähnliche Sprache wie Xbox-Head Phil Spencer: “Der Preis ist agil”. Diesen Satz dürfte man in Redmond in der Firmenzentrale eintrainiert haben.

„Ich denke, Phil [Spencer] war ziemlich transparent. Wir haben das System preislich konzipiert. Wir sind zuversichtlich in das System, das wir entwickelt haben, aber gleichzeitig werden wir preislich agil sein.” “Kurz gesagt, wir haben das System unter Berücksichtigung des Preises entworfen und es hat die Gesamtarchitektur des Systems beeinflusst, über das wir verfügen. Weißt du, es ist irgendwie lustig – als lebenslanger Spieler und als Spieleentwickler wollen wir alle immer mehr und mehr. Gleichzeitig wissen wir, dass wir etwas zu einem überzeugenden Preis liefern müssen, mit dem sich Menschen auf der ganzen Welt wohl fühlen und das sie sich leisten können. Es war also ein Schlüssel für das Design des Systems. Und um ehrlich zu sein, wir sind ziemlich aufgeregt darüber, was wir in diesen Formfaktor setzen.“

In Redmond spekuliert man das Sony zuerst die Preis-Karte zieht

Es ist unklar, was „agil“ hier bedeutet, obwohl dies den tatsächlichen Preispunkt zu implizieren scheint oder nicht. Einige Leute haben sich die einzelnen Teile des Systems mit Spekulationen angesehen, dass es bis zu 600 Euro betragen könnte, obwohl die meisten Schätzungen bei etwa 450-500 Euro zu liegen scheinen. Ob Microsoft hier mit Sony ein kleines Spiel spielt, um zu sehen, wer den Preis zuerst preisgibt oder nur einen Schock vermeiden möchte, bleibt abzuwarten, aber sie können diesen Preis nicht für immer verbergen, wenn sie erwarten, dass die Leute es kaufen sollen. Ob die PS5 wirklich billiger ist wird sich zeigen.

Der Konsolen-Kampf scheint diesmal aber spannender zu werden. Ich hoffe ich täusche mich nicht. Immerhin werden neben dem Preispunkt auch die Games-Auswahl entschwindend sein. Bisher hatte Sony hier klar die Nase vorne, bei exklusiven Titeln. Mit einem möglichen Fable 4 oder Perfect Dark und einen sensationellen Halo Infinite könnte Microsoft besser starten, als zu Xbox One-Zeiten.