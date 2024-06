Xbox-Manager verrät Pläne rund um den Start von GTA 6

Ein Xbox-Manager hat kürzlich bekannt gegeben, dass das Unternehmen Pläne schmiedet, um beim Release von Grand Theft Auto 6 (GTA 6) “Platz zu machen”. Der nächste Blockbuster von Rockstar Games soll im Herbst 2025 erscheinen, und die Vorfreude darauf ist riesig. Dass sogar Microsoft sich auf dieses Ereignis vorbereitet, zeigt, wie monumental die Veröffentlichung dieses Spiels sein wird.

Vor einigen Wochen fand das jährliche Xbox Games Showcase statt. Fable, ein neues DOOM, Project Dark und weitere Titel, die allesamt sehr interessant aussahen. Doch etwas fehlte bei der Präsentation: Angaben von Veröffentlichungsfenstern. Spiele wie Fable und South of Midnight haben nur vage Startfenster für 2025, und für Titel wie Perfect Dark und State of Decay 3 gab es gar keine Angaben. Das ist überraschend, da viele dieser Spiele schon lange in Entwicklung sind. Immerhin wissen wir von einigen dieser Titel bereits seit 2020.

Zurückhaltung bei Xbox wegen GTA 6?

Matt Booty, Präsident für Xbox-Spielinhalte und -Studios, erklärte in einem Interview mit Variety, warum keine genauen Termine genannt wurden. Er führte GTA 6 als einen Hauptgrund an. Booty sagte, dass viele in der Branche ihre Pläne rund um GTA 6 machen. Microsoft will sicherstellen, dass die Veröffentlichung ihrer Spiele nicht im Schatten von GTA 6 steht.

Booty betonte, dass Microsoft sich Optionen offen halten muss, um sicherzustellen, dass ihre Spiele genügend Aufmerksamkeit bekommen. Die Veröffentlichung von GTA 6 könnte andere Spiele, die zur gleichen Zeit erscheinen, in den Schatten stellen. Daher plant Microsoft, ihren First-Party-Titeln genügend Raum und Gelegenheit zum Glänzen zu geben.

Was bedeutet das für die kommenden Spiele?

Obwohl Take-Two kürzlich ein Veröffentlichungsfenster für GTA 6 im Herbst 2025 angegeben hat, ist das genaue Datum noch unbekannt. Aufgrund von Bootys Aussagen kann man jedoch sicher davon ausgehen, dass Spiele wie Fable und South of Midnight nicht zur gleichen Zeit wie GTA 6 erscheinen werden. Microsoft wird sicherstellen, dass ihre großen Titel nicht in direkter Konkurrenz zu GTA 6 stehen.

Die strategische Planung von Microsoft zeigt, wie wichtig der Start von GTA 6 für die gesamte Gaming-Branche ist. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Veröffentlichung von GTA 6 auf die Pläne anderer Entwickler und Publisher auswirken wird. Eins ist sicher: 2025 wird ein aufregendes Jahr für alle Gaming-Fans. Vor allem der Herbst wird es in sich haben.