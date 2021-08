Xbox Game Pass verliert im August 2021 wichtige Spiele wie GTA 5 [UPDATE]

GTA 5 wurde im April 2021 Teil des Xbox Game Pass und verschwindet wieder im August 2021. - (C) Take 2, Rockstar Games, Microsoft - Bildmontage: DailyGame

Einige Klassiker verlassen den Xbox Game Pass im August 2021. So schnell kann es gehen. Der Gaming-Abo-Dienst von Microsoft hat immer etwas Neues zu bieten und irgendwann müssen eben auch altbekannte Spiele weichen. Bisweilen wurden zehn Spiele bestätigt, die den Xbox Game Pass im Laufe des Monats verlassen werden.

Ape Out, Crossing Souls, Darksiders Genesis, Don’t Starve: Giant Edition, Final Fantasy 7, GTA 5, It Lurks Below, The Touryst, Train Sim World 2020 und UnderMine. sind jene 10 Spiele, die im August 2021 aus dem Xbox Game Pass verschwinden werden. Davon werden die meisten Titel am 15. August aus dem Programm genommen. Bei GTA 5 ist bereits am 8. August weg.

Natürlich sind Final Fantasy 7 und GTA 5 die beiden bekanntesten Spiele aus dieser Liste. Bei Final Fantasy 7 handelt es sich um ein klassisches JRPG, das bis heute Bestand hat und als eines der besten Videospiele aller Zeiten gilt. Nicht umsonst hat sich Sega damals für das PlayStation-Spiel interessiert. Und Square Enix arbeitet derzeit an Teil 2 des Remakes.

GTA 5 muss man nicht weiter erklären. Immerhin handelt es sich um ein Spiel das über 155 Millionen Mal weltweit verkauft wurde, seit 2013. Es erschien ursprünglich auf Xbox 360 und PS3, das Jahr darauf für Xbox One und PS4 und 2021 als GTA 5 Enhanced und Expanded Edition für PS5 und Xbox Series X/S. Keinen anderen Titel haben Spieler wohl jemals öfters gekauft.

Aus derzeitiger Sicht kann man nicht ausschließen, das GTA 5 irgendwann wieder einmal in den Xbox Game Pass zurückkehren wird. Allerdings wird das nicht so schnell passieren, sonst kauft niemand die GTA 5-Version für die Xbox Series X/S.

Weitere Spiele die am 31. August 2021 den Xbox Game Pass verlassen:

Blair Witch (Konsole, Cloud, PC)

Double Kick Heroes (Konsole, Cloud, PC)

NBA 2K21 (Konsole, Cloud, PC)

Stranger Things 3: Das Spiel (Konsole, Cloud, PC)

Das sind die neuen Spiele im Xbox Game Pass im August 2021

Der Abgang an Spielen bedeutet natürlich auch einen Zugang. Das sind die populären Zugänge im Xbox Game Pass im August 2021:

Skatebird – 12. August

Hades – 13. August

Twelte Minutes – 19. August

Train Sim World 2 – 19. August

Recompile – 19. August

Psychonauts 2 – 25. August

Myst – 26. August

Das absolute Highlight unter den bisher bekannten Spielen ist Hades.

Bei Hades handelt es sich um einen Roguelike-Dungeon-Crawler. Dabei hacken und slashen wir als Zagreus uns durch die Unterwelt der griechischen Mythologie und müssen den Gott des Todes besiegen: Hades. Wie man es aus Roguelikes wie Returnal kennt: Nach jedem Bildschirmtod fängt man von Neuem an.

Alle Spiele die im August 2021 zum Xbox Game Pass Ultimate neu hinzugefügt werden:

5. August – Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsole, und PC)

5. August – Dodgeball Academia (Cloud, Konsole, und PC) ID@Xbox

5. August – Katamari Damacy REROLL (Cloud, Konsole, and PC)

5. August – Lumines Remastered (Cloud, Konsole, and PC) ID@Xbox

5. August – Skate (Konsole) EA Play

5. August – Skate 3 (Cloud) EA Play

5. August – Starmancer (Game Preview) (PC) ID@Xbox

10. August – Dirt 4 (Konsole)

10. August – Dirt Rally (Konsole)

10. August – Dirt Rally 2.0 (Konsole)

10. August – F1 2020 (Konsole)

10. August – Grid (Konsole)

12. August – Art of Rally (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

13. August – Hades (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

17. August – Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

19. August – Recompile (Konsole, Cloud, PC)

19. August – Train Sim World 2 – (Konsole, Cloud, PC)

19. August – Twelve Minutes (Konsole, Cloud, PC)

25. August – Psychonauts 2 (Konsole, Cloud, PC)

26. August – Myst (Konsole, Cloud, PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Age of Empires III: Definitive Edition The African Royals DLC

Jetzt verfügbar – Gears 5: Operation 8 Bundle

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight Archives Tome VIII: Deliverance

Bis 24. August verfügbar – Rainbow Six Siege: Containment Event

Jetzt verfügbar – Sniper Elite 4: Series X|S Update

Jetzt verfügbar – Zombie Army 4: Left 4 Dead 2 Character Pack

Bis 15. September verfügbar – Forza Motorsport 7

Jetzt verfügbar – Age of Empires II: Definitive Edition – Dawn of the Dukes (PC)

Jetzt verfügbar – Black Desert: Corsair Awakening Update

Jetzt verfügbar – Hellblade: Senua’s Sacrifice Xbox Series X|S Optimized Update (Konsole)

Jetzt verfügbar – Minecraft: Major League Baseball Home Run Derby DLC

Im Juni und Juli 2021 sind auch einige hochkarätige Spiele den Xbox Game Pass beigetreten: Darunter Worms Rumble, Iron Harvest (PC), Battlefield 5 und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.

Xbox Touch Control: 10 weitere Spiele im August 2021 für den Xbox Game Pass

Ab sofort genießen Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate zehn weitere Spiele mit Xbox Touch Control in der Cloud. Besuche einfach xbox.com/play auf Windows 10 PC sowie Apple Smartphones und Tablets, oder via Xbox Game Pass Mobile App auf Android und spiele ganz ohne Controller:

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat (EA Play)

Peggle 2 (EA Play)

Psychonauts

Wasteland 2

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Mehr zum Xbox Game Pass

Übrigens kann man derzeit mit dem Xbox Game Pass auch 1 Monat kostenlos Disney+ schauen. Eine große Ankündigung auf der E3 2021 war auch, dass der von Left 4 Dead-inspirierte Titel Back 4 Blood ab Tag 1 im Xbox Game Pass vertreten sein wird.

Xbox Game Pass Ultimate ist bereits ab 1 Euro für den ersten Monat verfügbar. Danach kostet der Abo-Dienst von Microsoft 12,99 Euro im Monat. Unter Xbox.com könnt ihr beitreten.

Der Artikel erschien ursprünglich am 2. August 2021 und wurde inhaltlich erweitert.