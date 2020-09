Iron Harvest (PC) – Review

Iron Harvest 1920 - (C) Deep Silver

Es ist eine harte Zeit für Echtzeit-Strategiespiele. Nicht falsch verstehen, es ist genau eines meiner Lieblingsgenres, aber die Zeiten für diese Games wie Starcraft, Command and Conquer und Age of Empires waren schon populärer. Iron Harvest ist endlich wieder so ein Spiel, dass man vom Cover her lieben müsste: Ressourcen beschaffen, bessere Einheiten bauen, Klassenpfade und dieselbetriebene Roboter. Ob es Iron Harvest schaffte mich als alten RTS-Veteranen zu überzeugen, lest ihr in den nächsten Zeilen!

Iron Harvest findet in einer alternativen Welt statt, kurz nachdem der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen ist. In dieser alternativen Geschichte debütierte der Große Krieg nicht nur mit automatischen Gewehren und chemischen Waffen, sondern auch mit massiven Mechs. Diese eisernen Giganten konnten Männer zu Hunderten töten und sich durch eine Stadt stapfen, die nichts als Trümmer hinterließ. Sie veränderten die Art und Weise, wie Krieg in der Welt geführt wurde – anstatt sich um das Maschinengewehr am anderen Ende des Niemandslandes zu sorgen, mussten sich Soldaten Sorgen machen, abgeflacht zu werden.

Wie bei anderen RTS-Spielen hat man einige Möglichkeiten, wie man das Spiel angehen möchte, aber ich empfehle jedem, an seinem natürlichen Anfang, der Kampagne, zu beginnen. Nach Kriegsende dreht sich die Geschichte um Anna Kos, eine junge, idealistische Frau mit einem massiven Bären als beste Freundin. Als die benachbarte Rusvia beginnt, ihre Heimat zu besetzen, stolpert Anna rückwärts in die Widerstandsbewegung und versucht, Polania und die Wissenschaftler, die ursprünglich die Mechs geschaffen haben, zurückzugewinnen.

Iron Harvest im Test: Story-Lücken und langsames Gameplay

Der größte Teil der Geschichte wird nicht anmutig erzählt. Es schreitet zentimeterweise vorwärts wie verrostete Zahnräder, schleift und klappert. Auf dem Weg dorthin schafft es das Spiel jedoch, seine Botschaften zu vermitteln. Es ist eindeutig ein Antikriegsspiel, im Gegensatz zu so vielen anderen Spielen, die sich um das Thema drehen. Nur in Zwischensequenzen werden die Spieler gefragt, was Krieg wert ist und wer gegen sie kämpfen soll. Ich konnte auch nicht anders, als Symbolik in den Zeichen zu finden, die in den Mechs gefunden wurden. Sie sind bei weitem die rücksichtslosesten im Spiel und verursachen die meiste Gewalt, sei es für ihr eigenes Land oder für eine größere Bewegung.

Die Mechs selbst sind eine alternative Darstellung von heutigen Drohnen. Der Drohnenpilot tötet auch keine Menschen, sondern die Drohne. Das wird im Spiel auch irgendwie thematisiert.

Unabhängig von ihren Idealen repräsentieren die Kämpfer in Iron Harvest eine von drei Fraktionen – Polania, Rusvia und Sachsen, jede mit ihrem eigenen, ziemlich krassen Gegenstück in der realen Welt. Zunächst gibt es während des Spiels nicht viele Unterschiede zwischen diesen drei Nationen. Zum größten Teil sind alle Infanterietruppen gleich und bestehen aus Klassen, die man von einem RTS erwarten würde. Schützen, Grenadiere, Sanitäter und Ingenieur. Während dies alles selbstverständlich klingt, hat Iron Harvest eine interessante Möglichkeit, den Spielern mit seinen Infanterieeinheiten mehr Optionen zu bieten. Anstatt Einheiten zu produzieren, kann man eine Gruppe von Schützen befehlen, feindliche Maschinengewehre auszuschalten und dann ihre Waffen aufzunehmen. Die Einheiten ändern am Schlachtfeld ihre Klasse. Das ist ziemlich interessant, weil ich das so noch nicht gesehen habe. Es ermöglicht nämlich unter der Truppenbewegung neue Möglichkeiten.

Aber ganz ehrlich: die Infanterieeinheiten sind nett, aber darum spielt man nicht Iron Harvest. Es geht um die Kampfroboter. Eisen-Abbau findet auch statt, aber hey, es gibt Mechs.

Mächtige Mechs

Um gegen einen Mech anzutreten benötigt man mit seiner Infanterie die nötige Strategie (oder die Masse) oder einen eigenen Mech, dass ich mehr empfehlen würde. Bei den Mech-Truppen gibt es auch eine viel größere Auswahl der Einheiten, auch visuell. Die ersten verfügbaren Kampfroboter im Spiel sind noch ziemlich holprig, aber sie werden besser. Viel besser. Sie werden größer und zerstören Häuser oder treten auf Sandsäcke wie Menschen auf Würmer. Nichts hält sie auf.

Einziger Wermutstropfen ist dabei die Steuerung. So sehr man sich auf seine ersten Kampfroboter gefreut hat, sie sind einfach unhandlich zu steuern. Genauso wie die Infanterieeinheiten. Manchmal dachte ich schon es liegt am PC, an meiner Maus oder habe ich sonst irgendetwas falsch gemacht? Es ist ein Kampf an sich, Einheiten zu bewegen. Manche sind aber auch so langsam, dass man dadurch die Spielzeit verlängert. Mühsam! Allerdings wenn sie am Ziel sind und auf ihrer Feinde treffen, dann beginnt das Feuerwerk. Die Geräusche-Kulisse ist einfach wunderbar und man fühlt den Stahl am Bildschirm. Wunderbar! Es ist ein einfaches und brillantes Spektakel, das man sich gerne ansieht. Auch wenn man es selbst nicht spielt, sollte man es sich ansehen.

Fazit zu Iron Harvest

Das Spiel hätte alles gehabt, was ein geiles Echtzeit-Strategiespiel haben hätte sollen. Aber es fühlt sich leider vieles nicht richtig an. Es ist kein Spiel für erfahrene Echtzeit-Strategie-Spieler. Es ist teilweise zu lahm, dass man dabei zwischenzeitlich denkt, ob man sich nicht einen Kaffee holen soll und/oder das Abendessen zwischenzeitlich für die Kinder vorbereitet. Andererseits bietet es eine „echt geile“ Show, wenn der Kampf endlich stattfindet. Iron Harvest bietet kein rasantes Gameplay anderer alter RTS-Titel. Die Kampagne macht Spaß und sollte von RTS-Fans durchgespielt werden. Der Multiplayer ist ausbaufähig. Derzeit gibt es einfach zu wenig Maps, um länger daraus zu schöpfen.

Trotz all der Kritikpunkte: Iron Harvest ist das beste RTS-Spiel seit längerer Zeit (außer den Remastered-Version von C&C und Age of Empires).

Die PC-Version von Iron Harvest erschien am 1. September 2020. Xbox- und PlayStation-Versionen sollen 2021 folgen.

Test Wertung