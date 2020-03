Verwendet der Xbox Series X-Controller Batterien?

Xbox Series X Controller

Die Xbox Series X wird zu Weihnachten 2020 erhältlich sein. Microsoft hat seit seiner offiziellen Ankündigung bei den The Game Awards im Dezember eine ganze Reihe von Informationen über das System weitergegeben, die jedoch in den letzten Monaten bis heute auf dem Controller der Konsole ziemlich leise waren. Das Unternehmen brach schließlich das Schweigen als Teil einer Welle von Ankündigungen über die neue Konsole.

Eine der größten Fragen der Fans bezüglich des Controllers war, ob die Einwegbatterien auf dem Xbox One-Controller vorhanden bleiben. Microsoft scheint an der Strategie festzuhalten, die es für das Pad des vorherigen Systems verwendet hat. Wie zuvor benötigt der Xbox Series X-Controller ein Paar AA-Batterien, um drahtlos zu arbeiten, oder einen Akku, der separat vom Controller selbst erhältlich ist.

Vieles bleibt gleich, aber es gibt auch etwas Neues

Der neue Series X-Controller behält einen Großteil der DNA des aktuellen Xbox One-Controllers bei, fügt jedoch eine Share-Schaltfläche hinzu, mit der Spieler ihr Gameplay mit einem einzigen Druck erfassen können, anstatt in Menüs auf dem Dashboard auszuwählen oder “Aufzeichnen” in die Kinect zu brüllen. Ebenfalls im Mix enthalten ist ein modifiziertes D-Pad in acht Richtungen, das einem größeren Publikum einige der Vorteile der Xbox Elite-Controller-Serie bietet, sowie strukturierte Trigger- und Stoßfängertasten.

Die Ergonomie des Xbox Series X-Controllers wurde ebenfalls optimiert, um mehr Komfort für eine größere Anzahl von Spielern zu bieten, einschließlich Personen mit kleineren Händen. Doch nichts gegen den “Duke” der Controller, seinerzeit bei der ersten Xbox. Der Anschluss an der Oberseite des neuen Controllers wurde ebenfalls auf USB-C aktualisiert, wodurch der Micro-USB-Anschluss des Xbox One-Controllers modernisiert wurde. Wenn die Spieler nicht an den Änderungen interessiert sind, funktionieren klassische Xbox One-Controller mit dem neuen System weiterhin einwandfrei, ebenso wie Xbox Elite-Controller und der Adaptive Controller.

Enttäuscht? Aber, es gibt auch Vorteile…

Die Entscheidung, bei AA-Batterien zu bleiben, ist sicherlich enttäuschend für Fans, die den einmaligen Ansatz bevorzugen, einen wiederaufladbaren Controller zu kaufen, den Sony seit den PS3-Tagen verwendet hat (und der kürzlich von Nintendo zum ersten Mal mit der Switch übernommen wurde). aber es macht einen gewissen Sinn. Aufwendige Wartungen wie beim DualShock 4 entfallen, wenn man den Akku tauschen muss.