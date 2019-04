Es ist wieder soweit! Ein neuer Monat bricht heran und wir betrachten die TOP-Neuerscheinungen im April 2019. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, euch die Top Spiele-Releases für den April 2019 zusammenzufassen. Mit dabei sind dieses Mal: Zombies, noch mehr Zombies, unendliche Gameplay-Abenteuer sowie Cartoon-Grafik aus der Vorkriegszeit.

Days Gone

Als Open-World-Action-Abenteuer in einem Land voller Zombies kontrolliert man Deacon St. John, während er um sein Überleben kämpft.

Mit diesem Motorrad kannst du deine Lieblingswaffen aufrüsten und Zombies auf einer gefährlichen Karte voller offener Straßen und dichter Wälder rüsten. Deacon beseitigt infizierte Nester und setzt sich mit mutierten Formen von Wildtieren auseinander, während er Angriffe von menschlichen Gegnern abwehrt.

Auch wenn diese Gameplay-Beschreibung nichts Neues ist, verspricht Days Gone das bessere The Walking Dead zu werden, mit einer wunderschönen Spielwelt, die es zu erkunden gilt.

Days Gone startet am 26. April exklusiv für die PlayStation 4 und wurde von Sony Bend Studio entwickelt. Den PS4-Exklusivtitel gibt es für rund 70 Euro bei Amazon.de!

World War Z

Noch mehr Zombies! Nach einer The Walking Dead-Einlage kommen wir zum Brad Pitt-Film, World War Z, aus dem Jahr 2013. Der Film hat noch immer keine Fortsetzung bekommen, dafür startet Saber Interactive einen kooperativen Zombie-Shooter.

In World War Z gibt es mehrere Klassen, jede mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen. Das klingt alles nach einer sehr seichten Geschichte? Nun ja, man erkundet drei Schauplätze aus dem Film mit hunderten von Zombies, die auf einem Zuströmen. Um die Horden an Untoten bei Seite zu schaffen muss man zusammenarbeiten. Was die Sache sehr spannend macht: Es gibt keine zwei Szenarien, an denen die Zombies plötzlich eindringen werden.

Neben dem Kampf mit Horden von Zombies wird es auch einen Player vs. Player-Modus geben, inklusive Zombies. Seitdem die ersten Bilder von World War Z veröffentlicht worden sind berichten wir darüber und möchten es endlich testen!

World War Z startet am 16. April für Xbox One, PS4 und PC. Der Koop-Shooter kostet rund 40 Euro zum Start bei Amazon.de!

Anno 1800

Anno 1800, eine Rückkehr zu den alten Zeiten der Kolonialisierung und des Stadtbaus, welcher zu Beginn der industriellen Revolution stattfindet.

Man kann wieder aufwendige Städte mit schönen Ornamenten bauen, den Bürgern Elektrizität bringen, das Glück der Bewohner erhalten und die Presse manipulieren, wenn die Dinge nicht so laufen wie gewollt. Anno 1800 bietet neben den zahlreichen neuen und wiederkehrenden Funktionen wie dem Blueprint-Modus und den Handelsrouten auch eine brandneue Session mit dem Namen „The New World“, in der Spieler erkunden und kolonisieren können.

Anno 1800 setzt die Segal am 16. April für PC. Das Simulations-Spiel gibt es ab 60 Euro bei Amazon.de!

Cuphead für Switch

Es schien unmöglich, aber Studio MDHRs robuster Side-Scrolling-Plattformer Cuphead kommt auf den Nintendo Switch. PC- und Xbox One-Gamer kennen den Titel bereits seit September 2017.

Der am 18. April veröffentlichte, liebevoll animierte Titel bringt Cuphead und Mugman auf eine Reise, um ihre Seele von „The Devil“ zurückzufordern. Um dies zu erreichen, müssen sie gegen eine Reihe schwieriger Bosse mit zahlreichen Phasen und verrückten Angriffen kämpfen und einige Run- und Waffenstufen in den von „Fleischer Studios“ (1921-1942, u.a. Popeye der Seemann) inspirierten Welten abräumen. Obwohl es schwierig ist, ist Cuphead immer noch eine hervorragende Erfahrung und eine großartige Ergänzung der Bibliothek des Switch.

Cuphead könnt ihr für rund 20 Euro bei Amazon.de kaufen!