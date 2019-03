Sony Interactive Entertainment Europe hat einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der sich auf die wichtigsten PS4-Exklusiv-Titel konzentriert, inklusive The Last of Us: Part II und Ghost of Thushima.

Der Trailer enthält Filmmaterial von den besagten Titeln sowie Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn und Marvel´s Spider-Man.

Leider gibt es dazu KEIN neues Filmmateiral zu den noch nicht veröffentlichten Titel The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima. Es ist dennoch immer noch ein verdammt cooler Trailer, der die größten erzählerischen Meisterwerke der PlayStation 4 feiert. Dabei kann man feststellen, dass es sich bei allen TIteln um Games mit einem ausgezeichneten Singleplayer-Modus handelt. Das sagt sicherlich einiges über den „First-Party-Anbieter“ Sony aus.

God of War, Horizon Zero Dawn und Spider-Man konnten alle Höchstwertungen einstreifen, so auch bei uns. Days Gone erscheint in wenigen Wochen am 26. April 2019. Auch wenn ich zu Beginn nicht wirklich davon überzeugt war, konnten viele Entwickler-Videos zum Zombie-Game zumindest mich überzeugen. Jede Menge Nachrichten zu Days Gone bekommt ihr übrigens auf unserer Tag-Seite dazu!

The Last of Us: Part II und Ghost of Tsushima haben noch kein Veröffentlichungsfenster angekündigt.

Via Twinfinite