SIE hat den dritten und finalen Teil der Trailerreihe „Die Welt von Days Gone“ veröffentlicht. Dabei stellt man die Welt und die Mechaniken des kommenden Open-World-Survival-Spiels Days Gone vor.

Im dritten Trailer „Kampf ums Überleben“ dreht sich um die lauernden Gefahren, denen Protagonist Deacon im postapokalyptischen Oregon permanent ausgesetzt ist. Im Mittelpunkt stehen dabei die ‘Freaker’ – die vom Virus infizierten und ihres Verstandes beraubten Kreaturen, die willenlos durch die Wildnis wandern und sich vorwiegend kannibalisch ernähren. Freaker-Arten gibt es einige: ‘Schwärmer’ bewegen sich eher in kleineren Gruppen, finden sich gelegentlich aber auch in einer gewaltigen Horde zusammen, die als eigener Organismus agiert. Die intelligenteren ‘Krabbler’ greifen als Opportunisten nur dann an, wenn Deacon Schwäche zeigt oder ihnen zu nahe kommt. ‘Kreischer’ alarmieren andere Freaker und ‘Brechern’ sollte aufgrund ihrer Stärke generell aus dem Weg gegangen werden.

Zu den Freakern gesellen sich beispielsweise auch infizierte Tiere wie Wölfe oder Bären sowie Überlebende gegnerischer Fraktionen, die Deacon nach dem Leben trachten.

Glücklicherweise weiß sich Deacon mit allerlei Mitteln zu verteidigen. Seien es zum Beispiel brennende Armbrustbolzen, die Freaker-Nester in Brand setzen, abgenutzte Schusswaffen, die von Gegnern hinterlassen oder in etwas höherer Qualität in Überlebenden-Camps erworben werden können, oder Hieb- und Stichwaffen für lautloses bzw. brachiales Vorgehen, die selbst hergestellt und verbessert werden können.