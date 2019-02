Der Third-Person-CoOp-Shooter mit Horden von Zombies, World War Z, erscheint schneller als du denkst!

Manchmal lügt das Internet eben doch nicht. Als wir Anfang Januar von einer Alterseinstufung in Australien berichtet haben ist das meistens ein Indiz dafür, dass ein Videospiel in den nächsten 3-4 Monaten erscheinen wird. Und das macht World War Z auch brav. Der Entwickler Saber Interactive verkündete das der Titel für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One am 16. April 2019 erscheint. Die PC-Version wird (zeit-)exklusiv über den Epic Games Store vertrieben.

In World War Z, einem kooperativen Third-Person-Shooter, kämpfen wir in New York, Moskau und Jerusalem gegen unendlich große Horden von Zombies. Nur durch Teamwork der verschiedenen Klassen werden wir auch ans Ziel kommen. Interessant wird sicherlich der PvP-Modus im Spiel, samt Zombies natürlich – die nicht fehlen dürfen.