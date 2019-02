Bisher haben wir nur bewegte Spielszenen von World War Z gesehen, welche den kooperativen Kampf gegen Zombiescharen gezeigt haben. Ein neuer Trailer, welcher von Saber Interactive veröffentlicht wurde, zeigt jedoch nun auch Player vs. Player vs. Player-Modis. Sieh dir das Video dazu oberhalb an.

Zum Start gibt es fünf PvP-Modi. Bei Scavenge Raid suchen Spieler nach Ressourcen auf einer Karte. Vaccine Hunt lässt dich ein Objekt aufnehmen und halten, um Punkte zu sammeln. Swarm Deathmatch ist ein reiner Deathmatch-Modus. In Swarm Domination muss man einen gewissen Bereich halten und bei King of the Hill wird ein einzelner Punkt erfasst und dann gehalten, um Punkte zu sammeln. Es wird anscheinend keinen Modus geben wo es keine Zombies gibt. Hätte ich mir von einem Zombie-Game auch nicht anders erwartet.

In einem erst kürzlich vorgestellten Video wird auf die „Schwarm-Dynamik“ hingewiesen. Bisher gibt es noch keinen genauen Releasetermin, aber eine Alterseinstufung in Australien deutet auf einen baldigen Release von World War Z hin.