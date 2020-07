The Witcher: Blood Origins – Netflix kündigt zusätzliche Serie an!

The Witcher mit Henry Cavill als Erfolgs-Serie - (C) Netflix

Henry Cavill als Geralt von Rivia ist bald nicht mehr der einzige Witcher! Über Twitter verkünden die Produzenten ein lang gehütetes Geheimnis. Die Produzenten kündigen eine neue Serie im Witcher-Universum an. The Witcher: Blood Origins soll die Vorgeschichte erzählen und erläutern, wie die verschiedenen Spähren der Menschen, Zwergen und Elfen eins wurden. Sie spielt 1200 Jahre vor Geralt´s Zeit. Die Produzenten freuen sich über die Möglichkeit, das Universum rund um Geralt, Ciri und Co. noch weiter aufzubauen. Wie schon die Hauptserie wird auch diese auf Netflix laufen.

Mini-Serie als Prequel

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be. Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich. — NX (@NXOnNetflix) July 27, 2020

The Witcher: Blood Origins wird eine sechsteilige Mini-Serie sein. Zusätzlich hat Netflix noch eine Karte veröffentlicht, welche auf einer Zeitlinie die verschiedenen Ereignisse aus dem Universum erläutert. Rund um die Entstehung der Spährenkonjunktion ist auch in den Büchern nicht viel ausführlich erklärt, als dass diese vor 1500 Jahren stattfand und auch die Geburt der Witcher dort ihre ersten Stunden hatte. Somit werden die Produzenten einige Möglichkeiten haben, ihre Kreativität auszuleben. Ob die Serie dann auch auf Geralt´s oder Ciri´s Vergangenheint in irgend einer Art und Weise Bezug nimmt und ob Charaktere der Hauptserie mitspielen werden, ist noch nicht bekannt.

Animefilm zu The Witcher

Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Netflix auch an einem Animefilm zu ihrem Kassenschlager The Witcher arbeitet. „The Witcher – Nightmare of the Wolf“ wird eine Geschichte aus Geralt´s Leben behandeln. An der Produktion arbeitet dasselbe Team der Hauptserie. Ob wir im Anime einen gezeichneten Henry Cavill sehen oder ob die Geralt-Version aus den Games übernommen wird ist nicht klar.

The Witcher war die bisher erfolgreichste Serie für Netflix. Staffel zwei der Serie wurde bereits vor Ausstrahlung der ersten bestätigt! Netflix scheint sehr stark an den Erfolg dieser Serie zu glauben. Im Streaming-Battle mit Amazon Prime, Disney+, Hulu und Co. hat sich The Witcher zu einem Zugpferd von Netflix entwickelt. Aktuell herrschen aufgrund von Covid19 noch Drehpausen. Gamer-Nerd und Hauptdarsteller Henry Cavill nützt diese um einen Gaming-PC zusammen zu schrauben. Während der Comic-Con at Home dieses Wochenende hat McFarlane Toys auch noch verkündet, dass sie sich die Rechte für The Witcher 3 – The Wild Hunt geschnappt haben. Hier ist mit einer neuen Reihe an Action-Sammlerfiguren zu rechnen. Die Rechte konzentrieren sich momentan jedoch nur auf das Spiel, nicht die Netflix-Adaption.

Wann die Mini-Serie oder auch der Anime ausgestrahlt werden hat Netflix noch nicht veröffentlicht.