Comic Con: Neue Action-Figuren für The Witcher im Anmarsh!

Aktuell läuft die Comic Con at Home. Viele Aussteller haben entschieden, ihre eigene „Con“ zu veranstalten, anstelle an der Comic Con teilzunehmen. So auch McFarlane Toys, welche die „McFarlane Con“ veranstaltet haben. Bei dieser haben sie verkündet, dass sie die Rechte für „The Witcher 3: The Wild Hunt“ gekauft haben.

Die Rechte nur für das Videospiel?

So wie der Titel gepostet wurde scheint es, dass sich die Rechte nur auf das Videospiel „The Witcher 3: The Wild Hunt“ beziehen. Die Netflix-Serie „The Witcher“ mit Henry Cavill in der Rolle des heroischen Geralt of Rivia scheint nicht inkludiert zu sein. Dies lässt sich aus dem eindeutig angeführten Titel im Posting schließen. McFarlane Toys jedoch hat sehr gute Erfahrungen bereits mit The Walking Dead gemacht. Sie haben Toys-Reihen für den Comic als auch die Serienadaption auf den Markt gebracht und konnten die Community mit ihrer Qualität überzeugen. Die Rechte des Videospiels sind mit Sicherheit zumindest ein Türöffner für die Serienrechte. So erfolgreich wie Staffel eins eingeschlagen hat, steht eine Figuren-Adaption bestimmt im Raum und ist nicht auszuschließen.

Wann kommen die Witcher-Toys?

Die Ankündigung erfolgte mit dem Bild unten und der Zeitraumangabe „Ab Herbst 2020“. Ein genauer Termin wurde nicht genannt. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass eine Veröffentlichung rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft geplant sein wird.

