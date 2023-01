The Last of Us: Ein geplantes DLC wurde nie umgesetzt

Auf den Spuren von Ellies Mutter.

The Last of Us - © Naughty Dog

In einem Interview erfahren wir nun, dass mit dem ersten Last of Us Titel mehr als ein DLC geplant gewesen war. Darin wollte man das Schicksal von Ellies Mutter erzählen.

The Last of Us Franchise

The Last of Us gehört zu den wichtigsten Videospielen unserer Gegenwart. Schon zwei überaus erfolgreiche Videospieltitel mit einem gepriesenen DLC, einer Comic-Serie und sogar eine Realverfilmten Live-Action Serie sollte eigentlich schon alles erzählst sein. Allerdings erfahren wir nun, dass einst sogar ein DLC geplant gewesen war, in welchem wir das Schicksal von Ellies Mutter erfahren hätten.

Die Möglichkeiten über Ellies Mutter zu erzählen

In einem Interview mit Variety, hat Neil Druckmann, der Co-Präsident vom Computerspielentwickler Naughty Dog und he Last of Us Erfinder, verraten wie das erfolgreiche Videospielfranchise mit dem ersten Titel geschaffen wurde. Dabei mussten viele Entscheidungen gefällt werden. Eine davon war das Schicksal von Ellies Mutter. Nach der Entwicklung des Spiels wollte man dazu einen animierten Kurzfilm machen. Später sollte daraus sogar ein DLC werden. Aber dies wurde schlussendlich doch nicht umgesetzt.

Ellies Mutter wird im Spiel erwähnt

Der Schöpfer, welcher die Welt, welcher er geschaffen hat, liebt, sagt, dass er traurig ist, dass dieser Teil der Geschichte nie erzählt worden ist. Denn die Präsenz von Ellies Mutter war für ihn im Spiel immer zu spüren. Wir wissen zwar, dass Ellies Klappmesser von ihrer Mutter stammt. Auch gibt eine Notiz von Ellies Mutter uns eine Vorstellung was für eine Person sie gewesen war.

Ob der animierte Kurzfilm gut angekommen wäre ist fraglich, aber ein DLC wäre hierbei sicher sehr interessant gewesen. Vielleicht wird Ellies Mutter auch in der laufenden Serie behandelt. Denn die Serie konnte mit der ersten Folge ordentlich bei Fans und Kritikern punkten. Das DLC könnte natürlich doch noch irgendwann umgesetzt werden.

Der PS4 Titel The Last of Us Part 2 ist dank seiner Abwärtskompatibilität für die PS5 spielbar. Erst vor Kurzem wurden neue Motion Set-Aufnahmen geteilt, die sicherlich nicht für The Last of Us 3 waren. Oder vielleicht doch?

Die Arbeiten am Multiplayer-Spiel von The Last of Us sind das “ehrgeizigste Projekt”, an dem Naughty Dog jemals gearbeitet hat, so Neil Druckmann.

Quelle: variety.com