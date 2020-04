The Batman: Kinostart von Film mit Robert Pattinson wird aufgrund von Coronakrise verschoben

Hollywood, Los Angeles, USA – Die Coronakrise trifft jetzt auch den Superhelden Batman, zumindest den neuesten Film “The Batman” mit Hauptdarsteller Robert Pattinson. Denn der neueste Batman-Streifen soll laut Warner Bros. erst im Oktober 2021 auf die Leinwand kommen.

Schon so einige Games und Kinostarts hat die Coronakrise ordentlich nach hinten verschoben. Mit “The Batman” trifft es einen weiteren berühmten Film. Denn wie Warner Bros. diesen Montag mitteilte, soll der Film jetzt erst im Oktober 2021 starten. Ursprünglich war der Start in den USA für Juni 2021 vorgesehen.

The Batman Dreharbeiten begannen bereits, mussten jedoch abgebrochen werden

Diesen Jänner begannen die Dreharbeiten für den ersten Batman mit “Twilight”-Star Robert Pattinson. Dieser postete auch prompt im Februar ein Video, um für die Zuseher Einblicke in Pattisons Rolle als Fledermaus zu geben. Aktuell liegen die Dreharbeiten für den Film seit Mitte März, wie auch für viele andere Filme und Serien, auf Eis. Neben dem durch “Twillight” einer breiten Masse bekannten Pattison spielen in dem neuen “Batman”-Film Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Colin Farrell als Pinguin, Andy Serkis als Batmans Batler Alfred Pennyworth und John Turturro als Mafiaboss Carmine Falcone mit.

Es wird wohl noch einige Filme treffen bis die Coronakrise weltweit überwunden ist. So wurde auch das Staffelfinale der Kultserie “The Walking Dead” bereits in den Herbst verschoben.

Der Film “The Flash” wurde hingegen auf Juni 2022 vorgeschoben. “Shazam 2” wurde nach hinten verlegt und feiert seine Premiere erst im November 2022. Auch Filme wie “Wonder Woman 1984”, “Black Widow“, “Fast & Furious 9” oder “Ghostbusters: Legacy” wurden bereits aufgrund der Coronakrise verschoben.