Terminator: Open-World Survival Titel mit Teaser-Trailer angekündigt

Der französische Videospielpublisher Nacon hat mit einem Teaser-Trailer einen Open-World Titel aus dem The Terminator Franchise angekündigt. Allerdings erst in der fernen Zukunft. Dafür wird RoboCop: Rogue City im nächstes Jahr vom selben Publisher veröffentlicht werden.

Das Terminator Franchise

Egal wie schlecht man das Terminator Franchise in den letzten 20 Jahren behandelt hat, es ist nicht totzukriegen. Was allerdings für die Verfilmungen gilt, trifft auf die Videospiele zu. Schließlich haben wir zuletzt einen Liebesbrief in Form von Terminator: Resistance zum Terminator Franchise zuerst auf der PS4 und später auf der PS5 bekommen, welche sogar ganz im Sinne der Filmvorlage kitschige Sexszenen bekommen hat. War zwar nicht notwendig, aber dem Originalfilm gegenüber authentisch.

Der Teaser-Trailer

Achtung: schauen auf eigene Gefahr! Der Teaser Trailer zeigt ein Endoskelett eines klassischen T-800 Modells wie es einen durch seinen Blick durch den Bildschirm töten kann.

Ein Blick in die Zukunft

Programmiert wird der Titel von Nacon Studio Milan. Dieses Studio zeigte sich zuletzt für die Entwicklung von der Motorradsimulation Rims Racing verantwortlich, was vielversprechend für den kommenden Terminator Titel sein kann. Die Angestellten des Studios sind riesige Fans von 80er Filmen, was auf ein abermals würdiges Videospiel hoffen lässt. Schließlich gelten die ersten beiden Filme, als die besten Terminator Outputs, dessen Vorschauen der düsteren Zukunft, sich für eine Videospielumsetzung am besten eignet.

Das ist erst eine Ankündigung

Der Terminator Titel soll sich allerdings erst in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinden, was auf eine lange Wartezeit schließen lässt. Immerhin wird hier der Titel ohne Terminversprechungen bekannt gegeben. In der Vergangenheit wurden immer wieder Videospieltitel mit Veröffentlichungsdatum angekündigt, welches dann schlussendlich nicht gehalten hat und die Entwicklung sich über Jahre (!) verzögert hat. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga war so ein Kandidat, dessen Wartezeit sich aber gelohnt hat.

Um was wird es eigentlich gehen?

Viel möchte der Publisher noch nicht versprechen, aber man soll ein Auge offen halten. Im Gegensatz dazu ist das Entwicklerstudio offener und sagt konkret, dass sich alles in der Welt von The Terminator drehen wird. Eines der beliebtesten und meist ikonischen Film Franchisen der Welt. Das Videospiel soll in der postapokalyptischen Welt spielen und wird eine originelle Geschichte erzählen, welche auf den Begebenheiten der Filme aufbaut. Man befindet sich in einer Gruppe von Überlebenden, welche die nukleare Apokalypse überlebt haben. Die Handlung wird zwischen Terminator 2: Judgement Day (1992) und die Gründung von John Connors Wiederstand drehen, welche ironischerweise auch in The Terminator (1984) mündet. Dies lässt sich aber nur mit einem Zeitstrahl erklären.

Eine weitere robotische Ikone wird bald zurückkehren

Wo wir gerade dabei sind: eine andere robotische Ikone der 80er Jahre hat ebenfalls zeitgleich vom selben Publisher einen Trailer bekommen: RoboCop! Der Trailer zeigt das Gameplay von RoboCop: Rogue City. Der Titel soll im Juni des nächsten Jahres auf PS5, Xbox Series X/S, PC, und Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich wird es sich bei dem Terminator Titel verhalten. Ein cooles Detail von RoboCop: Rogue City ist, dass der originale Schauspieler der ersten beiden RoboCop Filme Peter Weller seit 1990 für das Videospiel zum Franchise zurückkehren wird.

Man kann beunruhigt sein oder sich freuen, dass die Maschinen aus den 80ern bald zurückkehren werden. Beide Videospiele scheinen vielversprechend zu sein.

Quelle: youtube.com via Nacon