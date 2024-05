Starfield für die PS5? – Insider nennt 2025 als mögliches Release-Fenster

Obwohl Starfield (Metascore: 83/100) nicht so gut bewertet wurde wie andere Bethesda-Klassiker wie The Elder Scrolls V: Skyrim (96/100) und Fallout 4 (87/100), ist es auf Xbox und PC ein Erfolg. Bethesda arbeitet kontinuierlich daran, das Spielerlebnis zu verbessern. Viele PlayStation-Fans würden das Spiel gerne auf der PS5 sehen. Bereits einige exklusive Xbox-Spiele haben den Weg auf die PlayStation gefunden. Ein Leaker hat nun angedeutet, dass Starfield möglicherweise 2025 seinen Release auf PS5 feiern könnte, nachdem in dieser Weihnachtszeit weitere Xbox-Spiele veröffentlicht werden sollen.

Aktuell ist Starfield nur auf Xbox Series X/S und Windows PC verfügbar. Bethesda hat kürzlich ein Update veröffentlicht, das 60 FPS hinzufügt. Trotz dieses Updates und der verbesserten Bildrate sind viele Fans unzufrieden. Sie beklagen weiterhin anhaltende Probleme wie Bugs und visuelle Störungen, die das Spiel beeinträchtigen. Doch das wäre bei Bethesda-Spielen in diesem Umfang nicht neu.

Starfield ist nicht perfekt. Es gibt nach wie vor Leistungsprobleme und fragwürdige Designentscheidungen. Dennoch ist es ein typisches Bethesda-Spiel mit großer Anhängerschaft. PlayStation-Spieler hoffen, die Abenteuer und Herausforderungen von Starfield bald auch auf ihrer Konsole erleben zu können.

Weitere Xbox-Spiele für die PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2024?

Ein Leaker hat im Subreddit “GamingLeaksAndRumors” berichtet, dass weitere Xbox-Spiele für PS5 erscheinen werden. NateTheHate, ein renommierter Insider, gilt in dieser Community als zuverlässig. Er sagte:

“Ich habe gehört, dass andere Xbox-Spiele auf PS5 erscheinen könnten, möglicherweise schon in dieser Weihnachtszeit. Ich arbeite daran, die genauen Spiele und Veröffentlichungsdaten zu bestätigen.”

Diese Informationen sind nicht offiziell, aber es wäre nicht überraschend, wenn sie sich bewahrheiten. Zusätzlich zu den Aussagen von NateTheHate gibt es Berichte, dass Microsoft plant, im Rahmen eines Projekts namens “Latitude” weitere Xbox-Spiele auf die PS5 zu bringen.

Microsoft-Chef Satya Nadella möchte nach dem Erfolg von Sea of Thieves schnell weitere Xbox-Spiele auf die PlayStation bringen. Es wird berichtet, dass die Microsoft-Führung keine “rote Linie” ziehen möchte, was bedeutet, dass theoretisch jedes Spiel, einschließlich exklusiver Franchises wie Halo oder Gears of War, auf die PlayStation übertragen werden könnte.

Starfield für PS5: “Complete Edition” mit Release-Fenster für 2025?

Der Insider nannte auf Reddit.com keine spezifischen Spiele, erwähnte jedoch in Bezug auf Starfield:

“Ich würde wetten, dass Ende 2025 eine Starfield Complete Edition für PS5 erscheint. Zuerst wird die Erweiterung auf Xbox veröffentlicht und nach etwa 6 bis 12 Monaten Exklusivität auf der Xbox dann auf PS5 verfügbar sein.”

Phil Spencer, der Chef von Xbox, sagte im Februar 2024 gegenüber TheVerge.com: “Ich denke nicht, dass wir als Branche jemals ausschließen sollten, dass ein Spiel auf eine andere Plattform kommt.” Diese Aussage bezieht sich sowohl auf Starfield als auch auf das kommende exklusive Indiana Jones-Spiel für die Xbox.

Offiziell passiert im Moment nichts Konkretes, was weitere Xbox-Spiele auf PlayStation betrifft. Doch nach dem Erfolg von Sea of Thieves und den vielen Berichten wäre es keine Überraschung, wenn es dazu kommt. Für Juni ist ein Xbox-Showcase geplant. Vielleicht erhalten wir dort weitere Informationen über exklusive Xbox-Spiele, die bald auch auf PlayStation erscheinen könnten. Allerdings bleibt es bis dahin nur ein Gerücht! Solange nichts bestätigt ist.