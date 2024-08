„For The Stars“: Ein neues Sci-Fi-Survival-MMO kommt

Snail Games (u.a. PixARK bzw. Dragon Revolt) hat offiziell ihr neues AAA-Weltraum-Survival-Spiel For The Stars angekündigt. Der Titel wird für aktuelle Konsolen und den PC erscheinen und verspricht ein Abenteuer in einem offenen Universum. Du schlüpfst dabei in die Rolle eines mutigen Entdeckers und Wissenschaftlers, der von Planet zu Planet reist, um die Geheimnisse außerirdischer Zivilisationen zu lüften, seltene und exotische Kreaturen zu finden und Ressourcen zu nutzen, um die tödlichen Biome zu zähmen, die dich auf einer Vielzahl von Planeten erwarten.

Hört sich etwas nach Starfield an, ist aber doch etwas Anderes.

Folge uns bei Google News

Was macht For The Stars so besonders?

For The Stars bietet ein ambitioniertes, persistentes Multiplayer-Universum, in dem du Außenposten im gesamten Kosmos errichtest und erweiterst, die Herausforderungen feindlicher Biome meisterst, Allianzen schmiedest und ein Vermächtnis aufbaust, das die Galaxie umspannt. Jeder Planet, den du besuchst, bietet neue Herausforderungen und Belohnungen mit einzigartigen Ökosystemen, Kreaturen und Ressourcen. Von üppigen, grünen Welten bis hin zu kargen, felsigen Landschaften -die Vielfalt sorgt dafür, dass keine Erkundung der anderen gleicht.

Dabei sammelst du verschiedene Ressourcen, auf unterschiedlichen Planeten. Diese Ressourcen helfen dir, fortschrittliche Außenposten zu bauen, mächtige Werkzeuge zu fertigen und modernste Technologien zu entwickeln, die du benötigst, um die Herausforderungen jeder Welt zu meistern.

In For The Stars kannst du Außenposten auf verschiedenen Planeten errichten und erweitern. Du musst deine Bedürfnisse mit Laboren, Fabriken und Wohnquartieren in Einklang bringen.

Das Spiel bietet alle Funktionen, die viele ähnliche Spiele haben. Du kannst umfangreiche Forschungen betreiben, dein Raumschiff anpassen, Waffen modifizieren und im Multiplayer-Modus die Galaxie erkunden. Die Kombination aus Erkundung, Überleben, Handwerk und Ausbau in einem offenen Universum macht das Weltraum-Survival-Spiel interessant.

Einen Release-Termin für For The Stars hat Snail Games bisher noch nicht parat. Es soll für PC (Steam, Epic Games Store) sowie PlayStation (PS5) und Xbox Series X/S erscheinen. Auch sonst ist das Angebot an Informationen über das Spiel nach rar. Auf der offiziellen Webseite gibt es einige Screenshots zu begutachten.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*