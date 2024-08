Starfield: Shattered Space – DLC kommt angeblich im September

Mit dem großen „Shattered Space“-DLC könnte Starfield endlich das Bethesda-Rollenspiel werden, dass wir uns alle erhofft haben. Doch bisher war es eher still darum und Microsoft hat auch keinen konkreten Release-Termin für den Starfield-DLC veröffentlicht.

Jetzt kommt etwas Würze in die Gerüchteküche. Ein bekannter Starfield-Insider, Odah_SFA, der regelmäßig Neuigkeiten teilt, behauptet, dass das Veröffentlichungsdatum im September liegen soll. Ein offizieller Trailer, der das Erscheinungsdatum bestätigt, wird angeblich am 20. August 2024 veröffentlicht.

Shattered Space: Das erwartet dich im Starfield-DLC

Eine der aufregendsten Fragen, die Fans beschäftigt, ist, ob endlich Fahrzeuge ins Spiel kommen. Laut dem Insider via „X“ (vormals Twitter) wird dies voraussichtlich vorab mit dem August-Update passieren. Darüber hinaus verriet er, dass das nächste große Abenteuer im Starfield-Universum, „Starborn“, im Jahr 2025 erscheinen soll.

Die Erweiterung „Starborn“ wurde kürzlich durch eine Markenanmeldung von ZeniMax Media Inc., der Muttergesellschaft von Bethesda Game Studios, geleakt. Diese wurde am 12. Juli 2024 eingereicht. Ob es sich dabei um ein komplett neues Spiel oder eine Erweiterung für Starfield handelt, ist noch unklar. Doch der Name und die Aussagen des Insiders deuten auf Letzteres hin.

Die mysteriösen Starborn-Wesen

Für diejenigen, die noch nicht mit den Starborn vertraut sind: Diese mysteriösen Entitäten tauchen in Starfield auf, sobald der Spacefarer genug Artefakte gesammelt hat. Ursprünglich galten sie als außerirdisch oder übernatürlich, doch tatsächlich sind sie Menschen, die durch das Unity gereist sind – ein Portal, das interuniversale Reisen ermöglicht. Sie haben keine zentrale Autorität oder Organisation und unterschiedliche Meinungen darüber, wie die Artefakte genutzt werden sollten.

Tiefe Einblicke in die Starborn-Lore

Es wird erwartet, dass die Hauptstory-Missionen des DLCs tiefer in die Geschichte der Starborn eintauchen und uns mehr Einblicke in ihren Hintergrund und ihre Existenz geben. Dieses DLC verspricht also nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch eine erweiterte Lore für alle Starfield-Fans.

Mit der geplanten Veröffentlichung von „Shattered Space“ im September und der Ankündigung von „Starborn“ im Jahr 2025 haben Starfield-Fans viele Gründe zur Vorfreude. Die Erweiterungen versprechen nicht nur neue Inhalte und Herausforderungen, sondern auch tiefere Einblicke in das Starfield-Universum.

Starfield erschien bisher für Windows PC und Xbox Series X/S. Angeblich soll auch eine PlayStation 5-Version irgendwann 2025 folgen.