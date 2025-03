Starfield auf der PS5? Neue Gerüchte über einen möglichen Release

Trotz gemischter Kritiken für Bethesdas Weltraum-Abenteuer Starfield warten viele Spieler sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des Spiels für die PS5. Bethesdas Ruf durch Spiele wie The Elder Scrolls V: Skyrim und frühere Titel der Serie hat die Erwartungen hochgeschraubt, auch wenn Starfield bei seiner Veröffentlichung nicht alle überzeugen konnte.

Diejenigen, die das Spiel lieben, sind begeistert, aber Bethesdas neuestes Werk fehlt immer noch ein großer Teil seines potenziellen Publikums. Starfield erschien als Xbox-Exklusivtitel, was bedeutet, dass Spieler mit einer Sony-Konsole bisher nicht in den Weltraum reisen konnten.

Werbung

Microsofts Multiplattform-Strategie könnte Starfield auf die PS5 bringen

Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft und Xbox Games sich vom Modell der Konsolen-Exklusivität entfernen. Das Unternehmen hat einen „Multiplattform“-Ansatz für einen Großteil seines Katalogs angekündigt, auch wenn PS5-Besitzer feststellen mussten, dass das heiß erwartete RPG Avowed dieses Jahr als Xbox-Exklusivtitel erschien. Dennoch finden immer mehr ehemalige Xbox-Exklusivtitel ihren Weg auf PlayStation-Konsolen, was Bethesda-Fans hoffen lässt, dass Starfield bald folgen wird.

Tatsächlich haben Spieler genau nach Hinweisen auf eine mögliche PS5-Version Ausschau gehalten. Der neueste Hinweis auf eine Starfield-Veröffentlichung für die PS5 kommt vom renommierten Leaker NateTheHate, der seine Einschätzung in den ResetEra-Foren teilte. Wie Nate es ausdrückt: „Starfield auf der PS5 ist eine Frage des Wann, nicht des Ob.“ Dieser Kommentar wurde als Reaktion auf einen Beitrag über eine Starfield-Creation getätigt, die das PlayStation-Logo enthielt, was Fans vermuten lässt, dass die PS5-Version von Starfield in naher Zukunft erscheinen könnte.

Wann kommt Starfield auf die PS5?

Obwohl NateTheHate in der Vergangenheit mit vielen Gerüchten und Leaks richtig lag, gibt sein Kommentar über das „Wann, nicht ob“ keinen konkreten Zeitrahmen für die PS5-Version von Starfield preis. Wenn Bethesda wirklich große Pläne für das Spiel in diesem Jahr hat, wäre es überraschend, wenn diese nicht den Versuch beinhalten würden, ein breiteres Publikum durch eine neue Plattform zu erreichen.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: resetra