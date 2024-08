Starfield: REV-8 kann auf Wasser fahren – Modder sind außer sich

Was ist Rev-8? Bethesda hat kürzlich das erste fahrbare Landfahrzeug, den Rev-8, in einem kostenlosen Update für Starfield veröffentlicht. Mit diesem Buggy kannst du die riesige offene Welt des Spiels erkunden. Er hat Jetpacks, die es dir ermöglichen, mit dem Fahrzeug über jedes Terrain zu bewegen, und ist mit Waffen ausgestattet, die im Kampf nützlich sind. Doch auch Modder sind darauf aufmerksam geworden.

Was hat die Community entdeckt? Ein Spieler namens „TopDesert_ace“ hat auf Reddit einen Clip gepostet, der zeigt, wie Rev-8 auf dem Wasser schwimmt und fährt. Diese Entdeckung hat eine lebhafte Diskussion in der Community ausgelöst. Was bedeutet das für die Zukunft? Viele Spieler erwarten nun, dass Bethesda Game Studios die Wassererkundung im Spiel erweitern wird, indem sie Boote und Tauchgeräte einführen. Welche neuen Möglichkeiten könnten entstehen? Unterwasser-POIs (Points of Interest) und Missionen könnten ebenfalls Teil dieser Erweiterungen sein.

Starfield: Rev-8 könnte bald eine Welle von Mods auslösen

Die Modding-Community ist auf jeden Fall begeistert. Was können die Modder tun? Da der Buggy bereits auf dem Wasser schwimmt, könnten Modder ihn leicht in ein Boot umwandeln. Diese Umwandlung erfordert keine komplizierte Codierung von Auftrieb, Wasserwiderstand, Lenkung oder Antrieb, was die Arbeit der Modder erheblich erleichtert.

Du kannst dich auf spannende neue Inhalte und Möglichkeiten in Zukunft freuen. Mit der Einführung von Booten und Tauchgeräten könntest du bald die Tiefen der Ozeane erkunden und neue Missionen entdecken. Nur so eine Idee, die vielleicht weiterverfolgt wird.

Derzeit ist Starfield für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar. Eine PS5-Version von Starfield ist derzeit nicht in Sicht. Ein Insider sprach von „2025“. Ob das Sci-Fi-Epos von Bethesda so lange Konsolenexklusiv für die neueste Xbox-Generation bleibt? Microsoft möchte zukünftig, bis auf seine Flaggschiffe, seine Spiele auf mehreren Plattformen veröffentlichen. Dazu zählen auch die Konsolen-Mitbewerber von Nintendo und Sony.

Bethesda ist mit Starfield noch lange nicht fertig. Wer weiß was nach dem Rev-8 noch alles hinzugefügt wird. In interessanten Guide-Artikel haben wir die bisher gezeigt welche die besten Reaktoren sind und welche Schiffs-Bewaffnungen nicht fehlen dürfen.

