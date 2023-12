Starfield: Der beste Reaktor im Rollenspiel von Bethesda

Wenn du dein Schiff in Starfield baust, willst du natürlich die besten Schiffsmodule auswählen. Warum sollten du, abgesehen von den Kreditbeschränkungen, etwas Schlechteres dem Besseren vorziehen? Aus diesem Grund fragst du dich vielleicht, was der beste und leistungsstärkste Reaktor für dein Raumschiff im Rollenspiel von Bethesda ist. In diesem Guide werden wir zusammen eine Antwort darauf finden.

Welchen Reaktor solltest du für dein Schiff in Starfield verwenden?

Wenn du den besten Reaktor in Bezug auf die Werte für dein Raumschiff in Starfield willst, dann ist der Pinch 7Z Reaktor deine beste Wahl. Er verfügt über die höchste generierte Leistung für dein Schiff, bietet die beste Reparaturrate für Schiffsmodule, hat eine enorme Menge an Lebenspunkten und bietet dir drei Crew-Slots. Allerdings gibt es bei der Wahl des Reaktors noch etwas mehr zu berücksichtigen.

Jeder Reaktor bestimmt die Klasse deines Schiffes, entweder Klasse A, Klasse B oder Klasse C. Schiffe der Klasse A sind vor allem klein und beweglich und eignen sich daher am besten für schnelle Flüge. Schiffe der Klasse C sind am besten als riesige Panzer der Zerstörung geeignet. Was ihnen an Beweglichkeit und Größe fehlt, machen sie mit überlegener Feuerkraft und exzellentem Laderaumpotenzial wieder wett. Die Klasse B bildet einen Mittelweg zwischen den beiden Klassen, wenn man sich nicht auf eine Seite festlegen möchte. Aufgrund dieses Systems musst du den besten Reaktor für deinen gewünschten Schiffstyp wählen.

Der beste Reaktor für jede Schiffs-Klasse in Starfield

Nachdem diese Frage beantwortet ist, fragst du dich vielleicht, welcher Reaktor für die einzelnen Schiffs-Klassen am besten geeignet ist.

Klasse A – Spheromak DC202 Reaktor

Erzeugte Leistung: 33

33 Reparaturrate : 2.25

: 2.25 Gesundheit des Reaktors: 45

45 Rumpf: 730

730 Besatzungsstärke: 1

Class B – Z Machine 3000 Reaktor

Erzeugte Leistung : 28

: 28 Reparaturrate: 3.25

3.25 Gesundheit des Reaktors : 65

: 65 Rumpf : 890

: 890 Kapazität der Besatzung: 2

Class C – Pinch 7Z Reaktor

Erzeugte Leistung: 32

32 Reparaturrate: 5.75

5.75 Gesundheit des Reaktors: 115

115 Rumpf: 1095

1095 Kapazität der Besatzung: 3

Auch wenn bestimmte Werte nicht die absolut höchsten ihrer Klasse sind, so helfen ihnen doch ihre Stärken in anderen Bereichen, sich an die Spitze der Gruppe zu setzen. Es ist erwähnenswert, dass einige dieser Teile Stufen im Raumschiffdesign sowie die Stufen 3 und 4 im Pilotenwesen erfordern, wenn du über Klasse A hinausgehen willst.

Starfield ist jetzt für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar.