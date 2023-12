Die besten Schiffs-Bewaffnungen in Starfield

Wenn du dein Schiff in Starfield aufbaust, ist die Auswahl der besten Einzelteile für dein Schiff der Schlüssel, um sicherzustellen, dass du alles bewältigen kannst, was dich in den Tiefen des Weltalls erwartet. Im folgenden Guide erklären wir dir, welche Waffen sich am besten für deine metallene Lebensversicherung eigenen und mit denen du hoffentlich viele Gegner in die ewigen Jagdgründe schicken wirst.

Welche Schiffswaffen sollte ich in Starfield verwenden?

Diese Frage ist keineswegs einfach und alles anderes als schnell für das RPG von Bethesda zu beantworten. Schiffswaffen werden in Starfield in verschiedene Klassen eingeteilt und es gibt fünf verschiedene Typen. All das muss bei der Zusammenstellung deines Arsenals berücksichtigt werden. Aus diesem Grund werden wir die besten Schiffswaffen für jede einzelne Klasse und jeden Waffentyp aufschlüsseln. Zunächst einmal müssen wir jedoch erklären, was das alles ganz genau bedeutet. Schiffswaffen werden in Klasse A, Klasse B und Klasse C unterteilt. Jede von ihnen bietet unterschiedliche Werte, die mit der Klasse ansteigen, erfordert aber auch einen Reaktor der jeweiligen Klasse, um sie zu führen.

Alle Schiffswaffentypen und welche die besten in Starfield sind

BAL/Ballistik – Waffen, die hohen Rumpf-Schaden verursachen, aber schwach gegen gegnerische Schilde sind.

– Waffen, die hohen Rumpf-Schaden verursachen, aber schwach gegen gegnerische Schilde sind. LAS/Laser – Waffen, die sehr gut Schilde durchbrechen, aber nur wenig Schaden an den Lebenspunkten eines Schiffes anrichten können.

– Waffen, die sehr gut Schilde durchbrechen, aber nur wenig Schaden an den Lebenspunkten eines Schiffes anrichten können. MSL/Missile – Die ideale Burst-Schadenswaffe. Sie treffen hart, egal ob du die Schilde oder die Hülle trifft, feuern aber langsam und sind eher als Ergänzung zu anderen Waffen gedacht.

– Die ideale Burst-Schadenswaffe. Sie treffen hart, egal ob du die Schilde oder die Hülle trifft, feuern aber langsam und sind eher als Ergänzung zu anderen Waffen gedacht. EM/Elektromagnetisch – Die beste Waffe zum Ausschalten von Schiffssystemen. Während die Lebenspunkte eines Schiffes nur wenig beeinträchtigt werden, kann ein gut platzierter Schuss verheerenden Schaden an den Triebwerken, dem Gravitationsantrieb, den Schilden usw. eines Schiffes anrichten.

– Die beste Waffe zum Ausschalten von Schiffssystemen. Während die Lebenspunkte eines Schiffes nur wenig beeinträchtigt werden, kann ein gut platzierter Schuss verheerenden Schaden an den Triebwerken, dem Gravitationsantrieb, den Schilden usw. eines Schiffes anrichten. PAR/Partikelstrahl – Für diejenigen, die sich weder für die eine noch für die andere Seite entscheiden wollen. Diese Waffen sind sowohl gegen Schilde als auch gegen die Hülle eines Schiffes ziemlich gut, aber weder in dem einen noch in dem anderen Fall überlegen.

Bei der Frage, welche drei dieser fünf Waffentypen du für dein Schiff wählen solltest, bevorzugen wir persönlich eine Kombination aus Ballistik und Laser, gefolgt von Raketen. Das macht die Sache rund und schafft Platz für den verheerenden Burst-Schaden des Raketenwerfers. Die beiden anderen Waffentypen haben aber auch ihre Vorteile und sollten nicht ignoriert werden.

Waffenstatistiken

Wie bereits erwähnt, hat jede Waffe in Starfield ihre eigenen Werte und Stärken. Du solltest dir diese genau ansehen und entsprechend abwägen, um herauszufinden, welche Waffe die beste sowie effektivste für dein Raumschiff ist.

Klasse – Im Wesentlichen die Stufe der Waffe. In der Regel gilt: Je höher die Klasse, desto besser die Waffe, wobei Klasse A die niedrigste und Klasse C die höchste ist. Wenn der Reaktor deines Schiffes eine niedrigere Klasse hat, kann er keine höherwertige Waffe ausrüsten. Reaktoren höherer Klassen können jedoch Waffen niedrigerer Klassen ausrüsten.

– Im Wesentlichen die Stufe der Waffe. In der Regel gilt: Je höher die Klasse, desto besser die Waffe, wobei Klasse A die niedrigste und Klasse C die höchste ist. Wenn der Reaktor deines Schiffes eine niedrigere Klasse hat, kann er keine höherwertige Waffe ausrüsten. Reaktoren höherer Klassen können jedoch Waffen niedrigerer Klassen ausrüsten. Reichweite – Wie weit die Waffe feuern kann.

– Wie weit die Waffe feuern kann. Feuerrate – Wie schnell und oft die Waffe schießt.

– Wie schnell und oft die Waffe schießt. Hüllen-Schaden – Wie viel Schaden die Waffe an Hüllen anderer Schiffe anrichtet.

– Wie viel Schaden die Waffe an Hüllen anderer Schiffe anrichtet. Schild-Schaden – Wie viel Schaden die Waffe an Schilden der Gegner anrichtet.

– Wie viel Schaden die Waffe an Schilden der Gegner anrichtet. Maximale Energie – Wie viel Energie deine Waffe von deinem Reaktor höchstens verbrauchen kann.

– Wie viel Energie deine Waffe von deinem Reaktor höchstens verbrauchen kann. Rumpf – Inwiefern deine Waffe die Hülle deines Schiffes unterstützt (deine Haltbarkeit).

– Inwiefern deine Waffe die Hülle deines Schiffes unterstützt (deine Haltbarkeit). Besatzungskapazität – Aus irgendeinem Grund haben Waffen eine geringe Auswirkung auf die gesamte Besatzungskapazität deines Schiffes. Es scheint, als hätten die meisten Waffen einen Wert von etwa 0,5 für die Besatzungskapazität. Ich nehme an, dass dies bedeutet, dass du eine halbe Person in jede Waffe stecken kannst, aber wir können das nicht bestätigen.

Die besten Schiffswaffen in jeder Klasse und jedem Typ in Starfield

Wir haben diesen Abschnitt in die fünf Waffentypen und die beste Schiffswaffe für jede einzelne Klasse unterteilen. Auf diese Weise erfährst du, je nach Schiff, das du betreibst, welche Waffe für jeden Typ und jede Klasse jeweils die beste ist.

Ballistik

Klasse A – Kanone Mauler 105U.

– Kanone Mauler 105U. Klasse B – Kanone Mauler 107I.

– Kanone Mauler 107I. Klasse C – Gaußkanone.

Elektromagnetisch

Klasse A – Nullifier 1750 Unterdrücker.

– Nullifier 1750 Unterdrücker. Klasse B – EMP-500 Unterdrücker.

– EMP-500 Unterdrücker. Klasse C – Fulminator 8000 Unterdrücker.

Laser

Klasse A – Singe 4MW Laser.

– Singe 4MW Laser. Klasse B – Torch 250MW UV-Laser.

– Torch 250MW UV-Laser. Klasse C – Dragon 261P SX-Impulslaser.

Raketen

Klasse A – Atlatl 280A Raketenwerfer.

– Atlatl 280A Raketenwerfer. Klasse B – Atlatl 280B Raketenwerfer.

– Atlatl 280B Raketenwerfer. Klasse C – Atlatl 280C Raketenwerfer.

Partikel-Strahlen

Klasse A – PBO-50 Auto-Protonenstrahl.

– PBO-50 Auto-Protonenstrahl. Klasse B – PB-100 Neutronenstrahl.

– PB-100 Neutronenstrahl. Klasse C – PBO-300 Auto-Alpha-Strahl.

Woher man in Starfield Waffen für sein Schiff bekommt

Du kannst neue Waffen für dein Schiff bekommen, wenn du einen Schiffstechniker aufsuchst. Wenn du auf einen zugehst, bitte ihn, dein Schiff zu modifizieren. Du kannst dann das Schiff auswählen, das du modifizieren möchtest. Von dort aus kannst du den Schiffsbauer-Modus betreten. Unter Waffen findest du eine Liste von Waffen, die du kaufen und direkt an deinem Schiff anbringen kannst. Der Zugang zu den verschiedenen Schiffswaffen hängt von deinen Fähigkeiten und deiner Charakterentwicklung ab. Wenn du aufsteigst, erhältst du im allgemeinen Zugang zu mehr Schiffswaffen. Steigere die Fertigkeit Schiffsdesign, um Zugang zu besseren und stärkeren Waffen zu erhalten. Es kann sein, dass du für einige Waffen auch andere Fertigkeiten aufsteigen lassen musst.

Was ist die bestmögliche Schiffswaffenkombination in Starfield?

Obwohl diese Antwort natürlich sehr subjektiv ist, lieben wir den Reza 300 PHz SX Laser und die Vanguard Hellfire Autokanone. Diese beiden Waffen richten eine Menge Schaden an und haben eine hohe Feuerrate. Außerdem hat die Hellfire Autokanone ziemlich niedrige Freischaltanforderungen.

Reza 300 PHz SX Laser

Klasse: C

Kosten: 32.205 Credits

Gewicht: 6

Rumpf: 5

Crew Kapazität: 0.5

Typ: Laser

Reichweite: 1.000

Feuerrate: 4

Rumpf-Schaden: 11

Schild-Schaden: 38

Maximale Energie: 4

Du kannst den Reza 300 PHz SX Laser von verschiedenen Anbietern beziehen, wie z.B. Lon Anderssen (Porrima), Schiffstechniker (Akila City), und vielen anderen.

Vanguard Hellfire Autokanone

Klasse: B

Kosten: 2.750 Credits

Gewicht: 1

Rumpf: 1

Crew Kapazität: 0.5

Typ: Ballistisch

Reichweite: 800

Feuerrate: 7,5

Rumpf-Schaden: 18

Schild-Schaden: 5

Maximale Energie: 2

Du kannst die Vanguard Hellfire Autocannon bekommen, wenn du der UC Vanguard beitrittst. Sie wird anschließend bei jedem Schiffstechniker-Service erhältlich sein.

Jetzt, wo du die besten Schiffswaffen in Starfield hast, warum nicht alle Achievments abschließen, indem du dir unseren entsprechenden Erfolge-Leitfaden von Starfield ansiehst?