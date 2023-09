Starfield läuft auf der Xbox Series S “beeindruckend” gut

Starfield Fakten

Starfield ist zweifellos eines der bedeutendsten Spiele des Jahres. Die Erwartungen waren hoch, und es scheint, dass Bethesda sie größtenteils erfüllt hat. Obwohl das Spiel immer noch einige Bugs aufweist, ist es bei weitem nicht so von Problemen geplagt wie frühere Bethesda-Titel. Dies könnte auf die Unterstützung und Ressourcen zurückzuführen sein, die Microsoft nach der Übernahme von Bethesda zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich stellen sich Spieler die Frage: Wie läuft Starfield auf der Xbox Series S, nachdem die PC-Anforderungen doch sehr hoch sind?

Um Starfield in seiner ganzen Pracht zu erleben, benötigst du selbstverständlich eine leistungsstarke Hardware. Doch die gute Nachricht ist, dass die Xbox Series S das Spiel beeindruckend gut bewältigt. Befürchtungen, dass die Konsole die Leistung von Spielen einschränken könnte, scheinen sich in diesem Fall nicht zu bewahrheiten.

Tom Warren von TheVerge.com hat Filmmaterial von Starfield auf der Xbox Series S geteilt. Das Spiel läuft auf der Konsole mit einer stabilen Bildrate und behält seine beeindruckende Grafikqualität bei. Natürlich gibt es gelegentliche Bildruckler und ähnliche Kleinigkeiten, aber diese sind auch in der leistungsstärkeren Xbox Series-X-Version des Spiels vorhanden.

Starfield runs well on Xbox Series S. Bethesda has done some smart optimization work to not compromise the visual quality and performance on the Xbox Series S. Here’s Neon, a city in Starfield, running on Xbox Series S pic.twitter.com/0CF3FCSWPF

— Tom Warren (@tomwarren) August 31, 2023