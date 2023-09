Starfield-Spieler kritisieren Raumfahrt und Ladebildschirme

Starfield ist megaerfolgreich, doch einige Spieler mögen die Ladebildschirme und die Schnellreise nicht sonderlich.

Bereits seit gestern ist es möglich Starfield dank Early Access zu spielen. Obwohl der Titel im PC/Xbox Game Pass enthalten ist und damit eigentlich am PC gut verfügbar ist, spielten es trotzdem mehr als 200.000 Spieler am ersten Tag auf Steam. Trotz all dem Hypes gibt es Beschwerden einiger Bethesda-Fans, die meinen, dass die Fortbewegung im Spiel eingeschränkter ist als in Fallout 4 und Skyrim. Sie sind der Meinung, dass es zu viele Ladebildschirme gibt und nicht genug Freiheit, um sich frei zu bewegen.

Ist Starfield überhaupt ein “Open-World-Spiel”? – Eine interessante Frage, die wir eigentlich sofort mit “ja” beantwortet hätten. Doch die Kritik der Fans richtet sich an die vielen Ladebildschirme, die es in Starfield gibt. Einige sagen, dass es zu viele Hindernisse und Schnellreisemöglichkeiten gibt, um es als solches zu bezeichnen. Sie vermissen die weitgehend ununterbrochene Erkundung von Skyrim, wo du die ganze Welt zu Fuß erkunden kannst, ohne Unterbrechungen, außer beim Betreten von Städten und Verliesen. Doch bei einem Weltraumabenteuer mit über 1.000 Planeten ist es doch etwas anders?

“Starfield fühlt sich an, als hätte es sich im Vergleich zu anderen Bethesda-Spielen zurückentwickelt”, so Reddit-User ‘No-Dust-2105’ (via TheGamer.com). “Dieses Spiel ist nicht Open World, es handhabt die Map schlechter als Skyrim oder Fallout 4. In diesen Spielen kannst du überall hin laufen, aber bei Starfield ist es nur ein ständiges Hin- und Herspringen.”

Andere stimmen zu und sind enttäuscht von der “Starfield-Raumfahrt” im Besonderen.

“Das Spannendste daran, dein eigenes Raumschiff zu bauen, war, dass du damit durch den Weltraum reisen konntest”, sagt ‘Sonnenkreuz14’. “Aber das Einzige, was tatsächlich passiert, ist, dass du praktisch stillstehst und dich zu verschiedenen Planeten teleportierst, ohne es tatsächlich als Raumschiff zu verwenden.”

Fühlt sich Starfield damit wie Mass Effect an?

Während dies sicherlich eine häufige Beschwerde ist, argumentieren andere Spieler, dass dies nicht ausreicht, um den Rest des Spiels abzulehnen. Sie empfehlen allen, die sich davon abschrecken lassen, Starfield noch etwas länger zu spielen. Es dauert länger, bis das Spiel die Spieler begeistert, als es bei früheren Bethesda-Spielen der Fall war, die dir die grundlegende Spielmechanik sofort bieten.

Unabhängig davon, wie die Fangemeinde darüber denkt, ist dies sicherlich eine deutliche Abweichung von der Art und Weise, wie das Reisen zwischen Siedlungen in früheren Spielen behandelt wurde. Es scheint, dass Starfield, im Gegensatz zu dem, was die Fans erwartet haben, den Weltraum selbst nicht als Open World betrachtet. Stattdessen verknüpft es einfach mehrere verschiedene offene Welten, die du erkunden kannst. Dies ähnelt dem Ansatz, den die Mass Effect-Serie verfolgt, die auch die eigentliche Raumfahrt auf ein Minimum beschränkt, da die Map dich zwischen den Gebieten für Missionen transportiert. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Starfield es dir ermöglicht, zwischen den Planeten manuell zu reisen – es ist nur viel zu zeitaufwändig.

Auf der Gamescom betitelte Xbox-Chef Phil Spencer, dass Starfield “mehr Oblivion als Skyrim” war. Ob er damit die Schnellreisefunktion meinte? Eher nicht. Wir haben dir auf jeden Fall 5 Dinge zusammengestellt, die du vor dem Start wissen solltest.

Starfield erscheint offiziell am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und Windows PC.