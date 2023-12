Starfield bei Steam – Ein Raumfahrt-Epos auf dem Abstieg?

Bethesda’s Starfield, das von vielen als das nächste bahnbrechende Open-World-Spiel erwartet wurde, hat nach seiner Veröffentlichung gemischte Reaktionen hervorgerufen. Seit dem Launch am 6. September 2023 hat das Spiel eine Misch-Rezension von “Überwiegend negativ” auf Steam erhalten, was auf eine enttäuschende Spielererfahrung hindeutet.

Mit einer “Entwicklungszeit von über zwei Jahrzehnten” hatte Starfield immense Erwartungen geweckt. Die Marketingkampagne war spektakulär und lockte Millionen von Spielern an. Doch die Spieler, die auf das Spiel gehofft hatten, das die Grenzen des Genres neu definieren würde, wurden offenbar enttäuscht.

Trotz eines vielversprechenden Starts scheint das Spiel, sobald die anfängliche Euphorie nachließ, an Glanz verloren zu haben. Bewertungen und Rezensionen auf Plattformen wie Steam geben Einblicke in die Enttäuschung der Spielerschaft. Mit mehr als 86.000 gemischten Bewertungen und einer jüngsten Abwertung zu “Überwiegend negativ” deutet dies auf ein ernstes Problem hin.

Starfield: Was ist noch zu retten?

Einige Spieler beschreiben das Spiel als mittelmäßig, inhaltlich leer und nicht so innovativ, wie sie es erwartet hatten. Trotz des Durchspielens hinterlässt Starfield den Eindruck, dass es an der Substanz fehlt, die viele erhofft hatten.

In den Rezensionen wird die Geschichte als generisch und das Gameplay als langweilig kritisiert. Einige Spieler bezeichnen das Spiel als “große Tasse Mittelmaß” oder sogar als “Spiel mit einem Übermaß an Nichts”. Eine kürzliche Rezension eines Spielers namens “joraku” bezeichnet das Bethesda-Spiel gar als “Ladescreen Simulator 2023”. “Die Menge an Ladescreens und Spieleunterbrechungen ist für ein RPG, welches 2023 auf den Markt kommt wirklich unerträglich”, so der Steam-Nutzer.

Anders sieht es “.J.”:

“Habe Fallout 4 [bzw. Fallout 76], Oblivion und Skyrim gespielt und kenne daher die bekannte Bethesda ‘Formel’. Ich habe daher eine deutlich bessere Version von einem Fallout 4 in Space erwartet, und genau das habe ich hier bekommen.”

Diese kritischen Rückmeldungen stehen im starken Kontrast zu den früheren Erwartungen und der Hingabe der Spieler, die in die Welt von Starfield eintauchten. Die Enttäuschung über das Versprechen eines revolutionären Erlebnisses ist greifbar und könnte das Spiel langfristig beeinflussen.

Was unternimmt Bethesda?

Es bleibt abzuwarten, wie Bethesda Game Studios auf dieses Feedback reagieren wird. Ob sie mit Updates und Verbesserungen auf die Kritik eingehen oder ob diese Enttäuschungen das Image des Spiels langfristig prägen werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Starfield mag als riesiges Projekt gestartet sein, aber ob es seinen Sternenhimmel anhaltend erhellen wird, ist jetzt fraglich.

Die Spielerzahlen von Starfield auf Steam befinden sich – genauso wie das Feedback der Spieler – im Keller! Zum Start erreichten die aktiven Spielerzahlen knapp die 140.000-Marke. Aktuell haltet sich das Rollenspiel “gut” über der 10.000er-Grenze.

Starfield ist jetzt für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar. Erst kürzlich haben wir unsere Guide-Sammlung für das Rollenspiel von Bethesda erweitert. So stellen wir dir den besten Reaktor in Starfield vor bzw. die besten Schiffs-Bewaffnungen.