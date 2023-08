“Starfield Achievements” sind keine all zu große Hürde!

Alle Erfolge/Achievements die man in Starfield erreichen kann. Das Bethesda-Rollenspiel bietet 50 freischaltbare Erfolge.

Starfield hat insgesamt 50 Achievements. Die Erfolgsliste ist für ein so großes Spiel also nicht wirklich umfangreich. Die Liste sieht sehr einfach aus, es gibt keine schwierigkeitsbezogenen Erfolge. Grundsätzlich gilt anscheinend: Erreiche Level 100. Alles andere erledigt sich von selbst.

Die Liste der Erfolge für Starfield wurden u.a. auf PowerPyx.com veröffentlicht. Zuvor war bereits bekannt, dass Starfield zum Start 50 Erfolge haben wird, doch nun können Spieler die vollständige Liste einsehen.

Die meisten Erfolge in Starfield sind missions- und levelbasiert, einige beziehen sich jedoch auch auf bestimmte Aktivitäten und Aufgaben.

Alle Erfolge in Starfield freischalten: Bereise alle Sternensysteme!

Beachtenswert ist, dass du im Spiel alle Sternensysteme besuchen musst, jedoch nicht alle Planeten. Andere Erfolge beinhalten das Sammeln verschiedener Gegenstände, wie beispielsweise 500 organische und 500 anorganische Items. Erfolge wie das Herstellen einer bestimmten Anzahl von Gegenständen und das Modifizieren einer festgelegten Anzahl von Waffen sind ebenfalls vorhanden.

All diese Erfolge erinnern stark an diejenigen, die in anderen Bethesda-Rollenspielen wie The Elder Scrolls und Fallout zu finden sind. Du wirst voraussichtlich keine Schwierigkeiten haben, die Erfolge zu erreichen, da Erkundung und Entdeckung im Spiel stark gefördert werden.

Liste aller Starfield Achievements/Erfolge

Ins Unbekannte

Schließe „Ins Unbekannte“ ab.

Schließe „Ins Unbekannte“ ab. Alles, was Geld kaufen kann

Schließe „Alles, was Geld kaufen kann“ ab.

Schließe „Alles, was Geld kaufen kann“ ab. Noch tiefer ins Unbekannte

Schließe „Noch tiefer ins Unbekannte“ ab.

Schließe „Noch tiefer ins Unbekannte“ ab. Ein geschmiedetes Erbe

Schließe „Ein geschmiedetes Erbe“ ab.

Schließe „Ein geschmiedetes Erbe“ ab. Verstrickt

Schließe „Verstrickt“ ab.

Schließe „Verstrickt“ ab. Auf Führungsebene

Schließe „Auf Führungsebene“ ab.

Schließe „Auf Führungsebene“ ab. Schuldige Parteien

Schließe „Schuldige Parteien“ ab.

Schließe „Schuldige Parteien“ ab. Hoher Preis zu zahlen

Schließe „Hoher Preis zu zahlen“ ab.

Schließe „Hoher Preis zu zahlen“ ab. In ihren Fußstapfen

Schließe „In ihren Fußstapfen“ ab.

Schließe „In ihren Fußstapfen“ ab. Ende des Erbes

Schließe „Ende des Erbes“ ab.

Schließe „Ende des Erbes“ ab. Ein großer Schritt

Schließe „Ein großer Schritt“ ab.

Schließe „Ein großer Schritt“ ab. Chirurgischer Schlag

Schließe „Chirurgischer Schlag“ ab.

Schließe „Chirurgischer Schlag“ ab. Der Beste, der es gibt

Schließe „Der Beste, der es gibt“ ab.

Schließe „Der Beste, der es gibt“ ab. Die Teufel, die du jetzt kennst

Schließe „Die Teufel, die du jetzt kennst“ ab.

Schließe „Die Teufel, die du jetzt kennst“ ab. Der Hammer fällt

Schließe „Der Hammer fällt“ ab.

Schließe „Der Hammer fällt“ ab. Ausgegraben

Erreiche Stufe 5.

Erreiche Stufe 5. Reisender

Erreiche Stufe 10.

Erreiche Stufe 10. Elite

Erreiche Stufe 25.

Erreiche Stufe 25. Space Opera

Erreiche Stufe 50.

Erreiche Stufe 50. Nach den Sternen greifen

Erreiche Stufe 100.

Erreiche Stufe 100. Zurück zur Arbeit

Tritt Ryujin Industries bei.

Tritt Ryujin Industries bei. Einschwören

Tritt den Freestar Rangers bei.

Tritt den Freestar Rangers bei. Ein kleiner Schritt

Tritt Constellation bei.

Tritt Constellation bei. Bauer trifft König

Tritt der Crimson Fleet bei.

Tritt der Crimson Fleet bei. Supra et Ultra

Tritt der UC Vanguard bei.

Tritt der UC Vanguard bei. Für alle, in das Starfield hinein

Betrete zum ersten Mal den Weltraum.

Betrete zum ersten Mal den Weltraum. Zuhause, süßes Zuhause

Errichte eine Außenposten.

Errichte eine Außenposten. Versandmagnat

Verbinde 5 Außenposten mit Frachtverbindungen.

Verbinde 5 Außenposten mit Frachtverbindungen. Ich nutze sie zum Schmuggeln

Schmuggle erfolgreich Schmuggelware.

Schmuggle erfolgreich Schmuggelware. Chefingenieur

Modifiziere ein Schiff.

Modifiziere ein Schiff. Flottenkommandant

Sammle 10 Schiffe.

Sammle 10 Schiffe. Noch eine Käferjagd

Eliminiere 300 Kreaturen.

Eliminiere 300 Kreaturen. Stiefel auf dem Boden

Lande auf 100 Planeten.

Lande auf 100 Planeten. Stellare Kartografie

Besuche 20 Sternensysteme.

Besuche 20 Sternensysteme. Die Sterne sind mein Ziel

Besuche alle Sternensysteme.

Besuche alle Sternensysteme. Cyber-Jockey

Umgehe 50 digitale Schlösser.

Umgehe 50 digitale Schlösser. Dunkle Materie

Eliminiere 300 menschliche Feinde.

Eliminiere 300 menschliche Feinde. Problemlöser

Schließe 30 Aktivitäten ab.

Schließe 30 Aktivitäten ab. Freibeuter

Schließe 30 Terminal- oder Nebenmissionen ab.

Schließe 30 Terminal- oder Nebenmissionen ab. Industrieller

Produziere insgesamt 500 Ressourcen aus Außenposten.

Produziere insgesamt 500 Ressourcen aus Außenposten. Eingeloggt

Greife auf 50 Computer zu.

Greife auf 50 Computer zu. Leben gebiert Leben

Sammle 500 organische Ressourcen.

Sammle 500 organische Ressourcen. Replikator

Stelle 100 Gegenstände her.

Stelle 100 Gegenstände her. Steinsammlung

Sammle 500 anorganische Ressourcen.

Sammle 500 anorganische Ressourcen. Söldner

Modifiziere 50 Waffen.

Modifiziere 50 Waffen. Durst nach Wissen

Lies 20 Fertigkeitsmagazine.

Lies 20 Fertigkeitsmagazine. Krieg der Engel

Sammle 20 Quantenessenzen.

Sammle 20 Quantenessenzen. Die Familie, die du wählst

Rekrutiere 10 verschiedene Gefährten.

Rekrutiere 10 verschiedene Gefährten. Sternenpaar

Erreiche die maximale Beziehungsebene mit einem Gefährten.

Hauptquests verlangen dir 30-40 Spielzeit ab

Wie lange wirst du für die Haupt- und Neben-Quests in Starfield benötigen? Die Hauptgeschichte von Starfield dauert anscheinend etwa 30-40 Stunden, während Vollständigkeitsfanatiker rund 100 Stunden benötigen werden, um alles zu erleben. Wahrscheinlich jedoch mehr, wenn man sich irgendwo “verliert”, wie im Schiffsdesigner. Wir gehen davon aus, dass Spieler alle Erfolge erreichen können, wenn sie Level 100 erreichen, wobei die benötigte Zeit jedoch vom Fortschritt abhängt.

Mit dem baldigen Erscheinen des epischen Weltraum-Rollenspiels von Bethesda sind die Spieler zurecht in Aufregung versetzt, denn das Spiel könnte neue Standards in der Gaming-Branche setzen, wenn alles wie geplant verläuft.

Starfield wird am 6. September 2023 für die Xbox Series X/S und den Windows PC veröffentlicht. Alles zum Starfield-Preload haben wir dir in einem separaten Artikel zusammengefasst. Mit Early Access bereits ab 1. September, den sogar Xbox Game Pass-Besitzer “aktivieren” können. Übrigens setzt Bethesda in ihrem neuen Spiel auf ein ähnliches Gefängnis-System wie in Skyrim.