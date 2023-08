Starfield hat ein Gefängnis-System wie in Skyrim

Wer bei Starfield in den Weltraumknast kommt, sollte sich auf ähnliche Konsequenzen wie in Skyrim einstellen.

Spieler, die sich schon freuen am 6. September die über 1000 Planeten in Starfield unsicher zu machen, müssen aufpassen. Denn so verrieten die Entwickler und einem Discord Q & A, dass das Rollenspiel über ein Gefängnis-System verfügen soll, welches dem aus The Elder Scrolls V: Skyrim ähnelt.

Starfield: Skyrim 2.0

So verrieten die Entwickler von Bethesda, dass Kriminielle in dem weitläufigen Weltraumepos nicht ungeschoren davonkommen werden. Das System inkludiert hierbei sowohl das eigenständige Aufgeben als auch die strategische Bestechung von Behörden, um schneller freizukommen.

“Die Siedlungssysteme ähneln in dieser Hinsicht eher Skyrim als dem Commonwealth von Fallout 4 […] Es gibt eine Zivilisation, es gibt eine Regierung und es gibt Gesetze. Und in einigen Fällen erforschen wir tatsächlich die Themen Verbrechen und Bestrafung in unserem futuristischen Universum.”

Spielern mit besonders viel krimineller Energie sei es indes auch ermöglicht, sich den Staatsmächten zu entziehen und die planetaren Polizisten zu bekämpfen und/oder ihnen zu entkommen. Doch sollten sich jene Verbrecher dann darauf einstellen, dass die Behörden mit noch mehr Mitteln und Truppen auf eine Jagd machen und eine etwaige Gefängnisstrafe länger ausfällt. Auch wenn Bethesda noch nicht bekanntgab, mit viel Zeit hinter schwedischen Gardinen verbracht werden muss.

Möglich ist indes auch, dass verbrecherische Starfield-Spieler nicht nur Zeit abzusitzen haben. So bestrafte Skyrim draufgängerische Drachengeborene nicht nur mit Gefängniszeit, sondern auch mit Erfahrungsverlust. Wer in eines der Gefängnisse kam, verlor den Fortschritt auf das nächste Erfahrungslevel. In Bethesdas Fallout 4 gab es indes kaum Konsequenzen.

Wenn sich Starfield, wie die Entwickler betonen, also an Skyrim orientiert, ist ein ähnliches System durchaus vorstellbar. Verbrechen lohnt sich also auch in der planetare Welt des neusten Bethesda-Rollenspiels nicht. Auch wenn sich Spieler auf ein riesiges, komplexes Science-Fiction-Abenteuer freuen dürfen, dass wohl ähnliche Entfaltungsmöglichkeiten wie die “Elder Scrolls”-Reihe bietet. Mehr wissen wir, wenn das heiß erwartete Rollenspiel auf 6. September exklusiv für PC und Xbox und den Game Pass erscheint.