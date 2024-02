Star Wars: The Mandalorian Videospiel gecancelt!

EA hat den The Mandalorian Ego-Shooter, welcher sich bei Respawn Entertainment befand, gecancelt. Damit platzen nicht nur die Träume vieler Fans, sondern auch 670 Mitarbeiter werden ihre Jobs verlieren!

Große Auswirkung auf die Arbeitsplätze

Durch Umstrukturierungen müssen 670 Mitarbeiter entlassen werden. Dies seien 5% ihrer Arbeitskräfte. Man trenne sich aber nicht von allen Mitarbeitern. So werden einige davon in die Mitarbeit von den anderen Videospielen eingesetzt. Unteranderem Apex Legends, Black Panther, Iron Man und dem dritten Teil von Star Wars: Jedi. Leider verhält es sich gerade auch bei allen anderen Big Playern wie Microsoft oder Sony ähnlich, bei denen ebenfalls gerade zahlreiche Entlassungen gibt.

EA has announced they are laying off 5% of their workforce pic.twitter.com/EKyeP05YP7 — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 28, 2024

Was für ein Titel hätte das werden sollen?

Seit 2022 waren Stellen für die Entwicklung des nun gecancelten Star Wars Titels ausgeschrieben. Durch diese konnten sich Fans ein gutes Bild von dem Spiel machen. Es hätte sich um einen eher linearen Ego-Shooter gehandelt, dessen Story sich um einen komplett neuen Mandalorianer drehen sollte.

Was ist der Grund für diese Entscheidung?

Grund für die Entscheidung sei, dass man den Fokus auf etablierte Projekte bei Disney und Marvel legen will. Bei Star Wars beispielsweise auf die Star Wars: Jedi Reihe. Damit wolle man die gigantische Gemeinschaft dieser Spiele nicht verlieren und somit weiterhin an großen Open-World Titeln arbeiten.

Kein Risiko

Den Charakter Cal Kestis hat man in seinen zwei bisherigen Titeln erfolgreich etabliert und ist bei Fans sehr beliebt. Es wäre ein Risiko eine neues Spiel zu entwickeln mit neuen Figuren außerhalb der Filme bei denen man noch nicht weiß wie diese ankommen würden. Was für die Firma ein finanzielles Risiko bedeuten würde.

Seit Boba Fett (im Star Wars Holiday Special und) in Das Imperium schlägt zurück, wollen Fans wissen was es mit dieser coolen Rüstung auf sich hat. Seit den The Clone Wars und The Mandalorian Serien wissen wir viel mehr darüber, aber haben immer noch nicht genug bekommen. In Anbetracht dessen, dass es unzählige Star Wars Videospiele gibt, hat es über die Jahre hat es nur ganz wenige Ego-Shooter im Star Wars Universum gegeben. Sehr Schade!

Quelle: x.com via CharlieINTEL