Kündigungswelle bei EA: Rund 670 Angestellte werden entlassen

Electronic Arts (EA) kündigte an, dass es von dem anhaltenden Trend der Massenentlassungen betroffen sein wird und plant, 5 % seiner weltweiten Belegschaft zu entlassen. Die Spieleindustrie wird von einer verheerenden Serie von Entlassungen heimgesucht. In den ersten Monaten des Jahres 2024 haben eine steigende Zahl von Entwicklern ihren Arbeitsplatz verloren. In den letzten Tagen haben auch mehrere andere Studios Entlassungen angekündigt, darunter 900 Mitarbeiter von PlayStation.

Während den letzten anderthalb Jahren gab es viele Massenentlassungen in Spielstudios. Im Jahr 2023 verloren rund 10.000 Entwickler ihren Job. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 wurden bereits über 8.000 Mitarbeiter entlassen. Diese Zahl ist gefährlich nah an der Gesamtzahl des letzten Jahres. In der letzten Woche haben viele Entwickler ihren Job verloren. Supermassive, Playstation und Deck Nine waren von Entlassungen betroffen. Dieser beunruhigende Trend lässt Entwickler und Spieler gleichermaßen um die Zukunft ihrer geliebten Titel und Studios bangen.

Electronic Arts entlässt 5 % seiner weltweiten Belegschaft, was etwa 670 Entlassungen bedeutet. Die Kürzungen werden sich auch auf bestimmte in der Entwicklung befindliche Spiele auswirken. Das Unternehmen gibt an, dass es bestimmte Spiele einstellen wird, um sich auf seine erfolgreichsten Angebote zu konzentrieren. In einer Erklärung an die Mitarbeiter sagte CEO Andrew Wilson, dass das Unternehmen sich darauf konzentrieren wird, betroffene Mitarbeiter nach Möglichkeit in neue Rollen und Projekte zu versetzen. In dieser Woche werden allein über tausend Entwickler ihren Arbeitsplatz verlieren, zusammen mit der Massenentlassung bei PlayStation.

EA betreibt massiven Stellenabbau

EA hat angekündigt, dass es zwei Mobile Games, F1 Mobile Racing und MLB Tap Sports, einstellen wird. Es ist jedoch unklar, welche Projekte noch eingestellt werden. In seiner Erklärung sprach Wilson von einer verstärkten Konzentration auf eigene IPs, Sport und die Förderung großer Online-Communities. EA plant, sich künftig von lizenzierten IPs zu lösen. EA entwickelt derzeit mehrere Titel im Marvel- und Star-Wars-Universum. Dazu gehören das kommende Black-Panther-Spiel und ein neuer Jedi-Titel.

Viele Branchenexperten führen die Massenentlassungen während der COVID-19-Pandemie auf übereifrige Einstellungen und Ausgaben zurück. Viele Unternehmen hatten sich an die erhöhten Verbraucherausgaben gewöhnt. Dennoch sind viele Entwickler der Meinung, dass die Pandemie nicht der alleinige Grund für den dramatischen Einbruch in der Spieleindustrie sein kann. Mögliche Faktoren, die dazu beitragen können, sind hohe Entwicklungskosten, unorganisierte Entscheidungen der Studios und ein allgemeiner Mangel an Planung für die Höhen und Tiefen in der Spieleindustrie. Einige Studios stellen trotz der Kosten gekürzte Entwickler ein, wie z. B. Baldur’s Gate, die sich um die Lebensläufe entlassener Entwickler bemühen.

EA steht für Electronic Arts, ein weltweit operierender Hersteller und Publisher von Computer- und Videospielen. EA ist vor allem für seine Sportspiele, wie Madden NFL und FIFA, und andere populäre Titel, wie Die Sims, Apex Legends, Battlefield oder Need for Speed bekannt. EA bietet auch eine PC-Plattform namens EA app an, die es dir ermöglicht, deine Lieblingsspiele einfacher und schneller zu spielen.