Squid Game als PlayStation 1-Spiel? Gibt es. Oder so!

Squid Game als PS1-Spiel? Zumindest existiert eine 13-Sekunden-Demo davon. - (C) Netflix, SIE - Bildmontage DG

“Grünes Licht, Rotes Licht” als PlayStation 1-Spiel aus der Erfolgs-Show Squid Game? Hin und wieder erscheint eine neue Serie auf Netflix und erobert die Welt. Nach “Finger weg!”, “Tiger King” oder “Haus des Geldes” ist es nun eben Squid Game, eine südkoreanische Produktion, die zeigt, wie 456 Spieler um eine Menge Geld spielen. Und dabei ihr Leben lassen.

Auch wenn es bald eine vierte Staffel Star Trek: Discovery auf Netflix geben wird (18. November), so ist es doch Squid Game, dass ohne Umschweife DER Hit auf der Streaming-Plattform 2021 gewesen ist. Die Serie wurde dabei schon von so vielen Leuten gesehen, dass es angeblich die meistgesehene Netflix-Show aller Zeiten werden könnte. Aktuell hat “Bridgertons” 82 Millionen Aufrufe und steht an der Spitze der gesehenen Sendungen bei Netflix.

Inszeniert und geschrieben von Hwang Dong-hyuk, erzählt Squid Game die Geschichte einer Gruppe verzweifelter Menschen, die an einer Survival-Game-Show teilnehmen, um der erdrückenden Armut, Kriminalität, Schulden oder aus eigenen persönlichen Gründen zu entkommen. Die Spiele selbst sind einfache Kinderspiele, aber die Konsequenz, auch nur ein einziges Spiel zu verlieren, ist der Tod. Nun hat ein Fan ein PlayStation 1-Spiel dem berühmten “Grünes Licht, Rotes Licht” nachempfunden.

Squid Game als PlayStation 1-Spiel: Fan zeigt wie es aussehen könnte

Die nachempfundene PS1-Kreation stammt von Entwickler Dominik Johann und wir können es in Aktion sehen. Es enthält zwei Wachen von Squid Game, die furchterregende Puppe, und die Kandidaten, die versuchen, sicher an ihr vorbeizukommen.

Das Ziel des Spiels ist es, anzuhalten, wenn die Puppe rotes Licht sagt und ihren Kopf dreht, und um vorwärts zu gehen, wenn sie grünes Licht sagt und wegschaut. Wenn die Puppe einen Spieler beim Bewegen erwischt, wird man erschossen. Nun, in der PS1-Hommage an das Spiel wird man angeschossen und explodiert, was eigentlich etwas weniger erschütternd ist, aber das liegt wahrscheinlich an der groben Grafik.

Squid Game hat sich für Netflix auf jeden Fall ausgezahlt, aber als PS1-Spiel kommt es dann doch etwas komisch rüber. In Abu Dhabi veranstaltete man sogar eine “reale Version” der Netflix-Serie, jedoch ohne das man dabei sein Leben lassen musste.

Wie unseren Redakteur Sinan die Serie gefallen hat, könnt ihr in seiner Kritik nachlesen.