Sony überwacht sorgfältig das Risiko von Release-Verschiebungen für kommende PS4-Games

PlayStation 4 - (C) Sony

Da die meisten Spieleentwickler aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie weltweit vollständig auf Home-Office umgestellt haben, sind die Auswirkungen auf Produktionspläne zu spüren. Verzögerungen für viele bevorstehende Titel könnten eine sehr reale Möglichkeit sein, von der wir in den kommenden Wochen und Monaten möglicherweise mehr sehen werden. Erst kürzlich schlug Microsoft vor, diese Möglichkeit für das Xbox Game Studios-Games nicht auszuschließen, und Sony auch gab eine Erklärung in diesem Sinne ab.

In einem kürzlich veröffentlichten Update über die Auswirkungen der Pandemie auf Sony und seine zahlreichen Geschäftsbereiche sagte das Unternehmen, während es über Videospiele sprach, dass es “keine wesentlichen Auswirkungen auf dieses Geschäft für das laufende Geschäftsjahr” erwartet. Es gibt eine “sorgfältige Überwachung” über mögliche Verzögerungen bei der Produktion und Veröffentlichung von Games, die von den First-Party-Studios stammen.

“Obwohl bisher keine Probleme aufgetreten sind, überwacht Sony sorgfältig das Risiko von Verzögerungen bei den Produktionsplänen für Spielesoftwaretitel sowohl in seinen Erstanbieter- als auch in Partnerstudios, hauptsächlich in Europa und den USA”, schrieb das Unternehmen.

Weitere Release-Verschiebungen von PS4-Games sind nicht ausgeschlossen

The Last of Us Part 2 soll derzeit am 29. Mai veröffentlicht werden, während Ghost of Tsushima am 26. Juni erscheinen wird. Es gibt auch Predator: Hunting Grounds am 24. April und Marvels Iron Man VR das am 15. Mai herauskommt. Marvels Iron Man VR und The Last of Us Part 2 haben bereits Verzögerungen erlitten, während Berichte darauf hindeuten, dass Ghost of Tsushima ebenfalls noch einmal verschoben wird. Allerdings hat das nichts mit Covid19 zu tun, sondern das zeichnete sich bereits früher ab.

Wenn es zu weiteren Verschiebungen kommt, erfahrt ihr es als Erstes bei uns. Übrigens verschicherte CD Projekt Red, dass sich Cyberpunk 2077 trotz Home-Office nicht mehr verschieben wird. Einem Release im September steht also nichts mehr im Weg.