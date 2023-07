Skyrim hat nun endlich ein neues Feature: den Fotomodus

Dank eines Skyrim-Mod gibt es endlich einen Fotomodus, der dir die Möglichkeit gibt, Tamriel wie nie zuvor festzuhalten.

The Elder Scrolls V: Skyrim - (C) Bethesda

The Elder Scrolls V: Skyrim verdient einen guten Fotomodus. Auch nach über einem Jahrzehnt ist es immer noch ein unglaublich atmosphärisches Rollenspiel und zweifellos Bethesdas bisher beliebteste Veröffentlichung. Hier kommt eine brandneue Skyrim-Mod ins Spiel, die dir die Möglichkeit bietet, mit einem robusten Fotomodus herumzuspielen, was definitiv etwas ist, was ich auch am Release-Tag von The Elder Scrolls 6 sehen möchte, wann auch immer das sein wird.

Jeder liebt es, mit einem guten Fotomodus herumzuspielen, auch wenn man selbst kein Zauberer mit der Kamera ist, und jetzt fügt eine Skyrim-Mod mit dem einfachen Titel “Photo Mode” von Powerofthree endlich dieses kreative Tool dem zehn Jahre alten Spiel von Bethesda hinzu.

Skyrim hat dank Mod endlich einen Fotomodus

Alle wichtigen Elemente eines guten Fotomodus sind vorhanden, wie Filter, Kamerasteuerung, Entfernen des Spielers, Ändern der Zeit und mehr. Skyrim ist immer noch ein Spiel voller herrlicher Landschaften und dynamischem Wetter, daher ist ein Fotomodus eine großartige Ergänzung.

Folgende Features bietet dir die Modifikation:

Kamera

Rasterüberlagerungen für die Bildkomposition

Sichtfeld anpassen

Ansichtsrolle ändern (Kamera neigen)

Konfiguriere Vanilla-DOF-Stärke, -Distanz und -Reichweite

ENB DOF ein-/ausschalten

Zeit

Die Zeit einfrieren, beschleunigen oder verlangsamen

Kontrolliere die Tageszeit und den Zeitrahmen

Aktuelles Wetter auswählen und überschreiben

Spieler

Den Spieler ein-/ausblenden

Lege Gesichtsausdrücke, Phoneme und andere Modifikatoren fest

Wähle eine beliebige Leerlaufzeit/Animation aus und spiele sie ab

Wähle einen beliebigen Effekt-Shader oder visuellen Effekt

Ändere die Rotation und Position des Spielers

Filter

Passe Helligkeit, Sättigung und Kontrast an und verleihen deinen Bild einen Farbton

Wähle einen beliebigen Bildraummodifikator aus und spiele ihn ab

Überlagerungen

Wende beliebige benutzerdefinierte Overlays deiner Wahl an, z. B. Rahmen oder Logos

Es gibt noch ein paar weitere Skyrim-Mods, die du installieren musst, um alles zum Laufen zu bringen, aber du findest alle zusätzlichen Details auf der Seite der Photo Mode-Mod auf Nexusmods.com.

Übrigens gehört The Elder Scrolls V: Skyrim zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten. Für das nächste Bethesda-Spiel, Starfield, haben die Entwickler mehr Handarbeit geleistet als bei jedem anderen ihrer Spiele zuvor, trotz genierter Planeten.