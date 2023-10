Starfield: Skyrims schrecklichste Mod ist zurück

"TOOOOOOOOOOT TOOOOOOOOOT"

Wer kennt es nicht. Man driftet ruhig durch die weiten des unendliches Alls. Nach einer erfolgreichen Erkundungsmission für Constellation ruht man sich nun auf getaner Arbeit aus. Nur ein freundschaftliches Streitgespräch zwischen Andreja und Sam Coe belebt die Stille des Cockpits mit etwas Leben. Doch dann ertönt ein Geräusch, so bösartig, so unnachgiebig, wie es nur die schlimmsten Erinnerungen aus Himmelsrand hervorrufen können. Noch bevor ein Reagieren möglich ist, hat es uns. Das letzte was wir hören, ist ein gewaltvolles “TOOOT TOOOT”, während der Ladescreen von Starfield schwarz wird.

Ein besseres Starfield

Es hat fast einen Monat gedauert, aber jetzt ist auch eine der beliebtesten Mods von The Elder Scrolls V: Skyrim im neusten Spiel des Entwicklerstudios Bethesda. Really Usefull Starfield, wie die Mod heißt, tauscht dabei alle im Spiel verfügbaren Raumschiffe gegen den Protagonisten der gleichnamigen Kindeserie, Thomas die Lokomotive. Jene Mod suchte bereits vor vielen Jahren die Welt von Skyrim heim, wobei sie dort alle Drachen gegen die blaue Dampflok tauschte. Was dabei herauskam, zeigt dieses Video:

Obwohl sich die Modder bereits kurz nach dem Release von Starfield an die Einführung von Thomas wagten, daurte es bis jetzt, bis das wichtige Unterfangen gelang. So arbeitete die Community zuerst an notwendigen Schritten, um die Etablierung von Mods überhaupt zu ermöglichen. Jetzt, da dies geschafft ist, steht dem Modding-Wahnsinn nichts mehr im Weg. Wie die Mod in Action aussieht, könnt ihr im nachfolgenden Youtube-Video selbst herausfinden.

Ob die Mod auch euer Starfield-Erlebnis verbessert, oder es zu einem traumatisierenden Albtraum umgestaltet, bleibt hingegen euch überlassen. Fakt ist jedoch, dass Thomas die Lokomotive nur der Anfang ist. Nachdem Skyrim bis zum heutigen Tag über eine lebhafte und aktive Modding-Community verfügt, die das Spiel tatsächlich besser gemacht hat, ist ähnliches auch bei Bethesdas neustem RPG zu erwarten.

Und Thomas die Lokomitve ist der beste Beweis dafür.