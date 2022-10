Silent Hill 2 Remake: Drehbuch-Autor bekommt “kein Geld”

In Silent Hill 2 (Remake) ist James Sunderland auf der Suche nach seiner lange vermissten Frau. - (C) Konami

Nach dem “Bayonetta 3-Boykott” zieht ein Autor von Silent Hill 2 auf Twitter und gibt seine “Künstler-Meinung” ab. Jeremy Blaustein, hat nach der Enthüllung des Remakes gemeint, er bekäme “Null Entschädigung” für die Verwendung seiner Aufnahmen aus dem Originalspiel.

Diese Woche enthüllte Konami – nach monatelangen Gerüchten – die Zukunft von Silent Hill. Uns erwarten gleich mehrere Spiele, darunter das Remake von Silent Hill 2. Dabei sollen auch einige Mitarbeiter von damals wieder mit an Bord sein. Obwohl es ein Grund zum Feiern wäre, freut sich nicht jeder über das Remake, einschließlich des Autos Jeremy Blaustein.

Auf Twitter sagte Blaustein:

“Cool! Und sie werden wieder einmal das englische SH2 [Silent Hill 2]-Skript verwenden, das ich geschrieben/übersetzt (oh, auch Regie geführt) habe, und ich werde keine Entschädigung dafür erhalten, und es werden nicht Zehntausende von Menschen auf Twitter empört sein. Vielleicht sollte ich ein Video machen?”

Darauf bezieht sich der Künstler auf das Video der Bayonetta-Synchronsprecherin, die sich über ihr Angebot für die Bayonetta 3-Sychronsprecherin-Rolle auf Twitter brüskiert hatte.

Silent Hill 2 Remake: Welche Aufgabe hatte Blaustein beim Original-Spiel?

Blaustein wird nur als Übersetzter für das Original Silent Hill 2 aufgeführt, aber seine Rolle war weitaus größer, wie er in er E-Mail an GamesRadar (via TheGamer) schrieb. Er hat das Spiel nicht im Alleingang übersetzt, sondern auch die Voice-Over-Arbeit geleitet, Vorsprechen arrangiert, Entscheidungen darüber getroffen, welche Schauspieler welche Rollen bekommen, und er hat sogar Motion-Capture-Sessions geleitet.

Er fügte auch hinzu, dass das Fehlen japanischer Voiceovers für das Spiel “die Bedeutung des von mir geschriebenen Drehbuchs” bezeugt.

Keine Geldforderung, aber Anerkennung: Möchte Blaustein nun Geld für das Remake des Horrorspiels? Nein, aber eine “angemessene Anerkennung für seine Beiträge zur Serie erhalten”. Vielleicht werden wir daher seinen Namen irgendwo im Spiel finden oder in den Credits lesen dürfen.

“Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, mir für meine Rolle angemessene Anerkennung zu verschaffen”, so Jeremy Blaustein weiter.

Silent Hill 2 Remake wird von Bloober Team (The Medium) entwickelt und wird konsolenexklusiv für PlayStation 5 (PS5) erscheinen, aber auch für Windows PC. Das Remake soll der Auftakt für ein großes Comeback des Horrorspiel-Franchise werden.

Passend zum Thema