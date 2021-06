The Medium – Veröffentlichungstermin für PlayStation 5 bekanntgegeben

The Medium - (C) Blobber Team

Das polnische Entwicklerstudio Blobber Team hat Anfang diesen Jahres The Medium für PC und Xbox Series X veröffentlicht. Bislang lagen die exklusiven Rechte bei Microsoft, doch das wird sich in kürze auch wieder ändern. Denn das psychologische Survival-Horror soll Anfang September für PlayStation 5 veröffentlicht werden.

The Medium wird keine Verbesserungen oder Neuerungen im Gepäck dabei haben. Dafür aber in digitaler und physischer Form eine Veröffentlichung spendiert bekommen. Im Ankündigungs-Trailer selbst wird zudem darauf hingewiesen, dass The Medium die Vorzüge vom Dual-Sense-Kontroller unterstützen wird.

Entwickler sind bekannt für ihre Horror-Videospiele

Der psychologische Survival-Horror hat sich von der Silent Hill-Reihe inspirieren lassen und diese Verbindung ist deutlich zu spüren. So hat man sich für eine Third-Person-Sicht und eine fixierte Kamera entschieden. Die Einflüsse der Oldschool-Titel sind deutlich zu spüren und sollen einem ein ähnliches, bedrückendes Gefühl vermitteln. Das Blobber Team-Studio ist bekannt für ihre Arbeiten an verschiedeneren Horror-Titeln. Neben The Medium haben sie auch an Observer -System Redux, Blair Witch und Layers of Fear 1 und 2 gearbeitet. Wir können dem zu Folge davon ausgehen, dass in Zukunft weitere Spiele dieser Art veröffentlicht werden sollen.

Der offizielle Releasetermin von The Medium ist der 3. September und könnte auch den Weg für ein Sequel ebnen. Denn mit einem offenen Ende hat das Spiel die bisherige Spielerschaft zurückgelassen und mit einer größeren Bekanntheit könnte ein Nachfolger denkbar sein. Ob der nächste Titel aus dem Hause Blobber der Nachfolger zu The Medium sein wird, oder was gänzlich anderes ist, bleibt abzuwarten.

Falls ihr euch unsicher sein solltet ob das Spiel etwas für euer Gemüt ist, dann können wir euch nur unser The Medium–Review ans Herz legen. Unsere Eva hat nämlich das Spiel auf Herz und Nieren getestet und kann euch erzählen worauf ihr euch gefasst machen müsst.