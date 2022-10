Das letzte Silent Hill erschien vor 10 Jahren! Mit Silent Hill: Downpour endete das Franchise und bekam Jahre später Kultstatus mit der PT-Demo. Kommt bald ein Silent Hill 2 Remake? Belebt Konami das Franchise wieder?

Eigentlich sollte die Silent Hill-Serie mit einem Spiel mit dem Namen Silent Hills fortgesetzt werden. Ein Projekt, das von Hideo Kojima und Guillermo del Toro entwickelt wurde, wobei der Schauspieler Norman Reedus als Protagonist des Spiels auftritt. Die Geschichte ist bekannt: Kojima verließ Konami und machte mit den bekannten Namen sein eigenes Ding: Death Stranding.

Wann gibt es das Silent Hill-Event?

Seit Jahren steht es im Raum: Wird es ein Silent Hill 2 Remake geben? Oder gar ein ganz neues Spiel? Gerüchte und angebliche Leaks findet man dazu genügend. Nun hat der offizielle Twitter-Account von Silent Hill folgendes geschrieben:

“Die neuesten Updates für die SILENT HILL-Serie werden während der #SILENTHILL-Übertragung am Mittwoch, den 19. Oktober um 14:00 Uhr (PDT) enthüllt.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022