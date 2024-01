PlayStation bestätigt: Diese beiden Konami-Spiele kommen 2024

Die Aufregung ist greifbar, denn PlayStation hat kürzlich die Bestätigung geliefert: Wir dürfen uns sowohl auf das Remake von Metal Gear Solid 3 als auch auf Silent Hill 2 im Verlauf dieses Jahres freuen.

Schon vor über einem Jahr hat Konami die Neuauflage von Silent Hill 2 in Zusammenarbeit mit dem Bloober Team angekündigt. Seither herrscht unter den Fans eine Mischung aus Ungeduld und Sorge. Außer einem kurzen Ankündigungstrailer gab es kaum Einblicke. Bloober hat betont, dass bestimmte Entscheidungen nicht in ihrer Hand liegen, was die Neugier der Fans weiter steigert.

Während Konami sich eher bedeckt hält, hat PlayStation nun die Katze aus dem Sack gelassen. Die Bestätigung für die Veröffentlichung der Remakes von Silent Hill 2 und Metal Gear Solid 3 im Jahr 2024 ist da. Ein Grund zur Freude? Vielleicht, aber wir müssen abwarten, wie Konami darauf reagiert.

PlayStation enthüllt: Konami-Remaster-Spiele erscheinen 2024

PlayStation hat kürzlich ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, das eine Liste der für 2024 geplanten Spiele für PS4 und PS5 zeigt. Die meisten Titel wurden bereits für dieses Jahr bestätigt, doch weder für Silent Hill 2 noch für Metal Gear Solid 3 gibt es bisher ein Release-Fenster. Möglicherweise hat PlayStation vorzeitig gehandelt oder ungenaue Informationen erhalten.

Die Ankündigung des Silent Hill 2 Remake für dieses Jahr kommt nicht überraschend, bedenkt man die regelmäßigen Aktualisierungen der Steam-Seite und die Möglichkeit, es bereits vorzubestellen. Im Gegensatz dazu überrascht die Veröffentlichung von Metal Gear Solid 3 umso mehr, da es erst im letzten Jahr angekündigt wurde.

Obwohl das Metal Gear Solid 3 Remake erst seit kurzer Zeit bekannt ist, erhält es dennoch mehr Aufmerksamkeit als das Silent Hill 2 Remake. Die Warterei für Fans der Serie war eine Herausforderung, aber endlich gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass wir in diesem Jahr mit beiden Remakes rechnen können. Die Vorfreude steigt – es wird spannend zu sehen sein, wie diese Neuauflagen die Gaming-Welt erobern werden.