Contra: Operation Galuga ist ein Run ’n’ Gun Videospiel welches von WayForward Technologies Inc. entwickelt und von Konami am 12.03.2024 veröffentlicht worden ist. Es ist für alle gängigen Konsolen, also PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erschienen. Wir haben uns das Shirt vom Leib gerissen, die Bandana umgebunden und getestet, ob uns das Remake wieder zu einem 80er-Actionfilmhelden macht. Getestet wurde der Titel auf der Nintendo Switch.

Die Contra-Videospielreihe

Contra ist eine Videospielreihe, dessen Ursprung bei Arcade-Automaten lag. Kurz nach der Eroberung der Spielhallen ist der Titel auch auf den damaligen Heimkonsolen erschienen. Während der Titel in Europa von Contra auf Gryzor umbenannt worden ist, nannte man ihn auf den Nintendo Konsolen Probotector. Bei der Probotector Version wurde der Inhalt etwas entschärft, indem man aus allen menschlichen Figuren Roboter machte. Dies geschah um den strengen Indizierungsregeln von damals zu umgehen. Wer sich an das legendäre Contra (1988) Artwork der NES Version erinnern kann (oder mit einer Suchmaschine sucht), der findet darauf die Abbilder von Arnold Schwarzenegger aus Predator, Sylvester Stallone aus Rambo und ein Wesen aus Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Mit diesen Inspirationen war eine Videospielreihe geboren, welche ein Vorbild für viele weitere Titel, wie Metal Slug, Midnight Resistance und Turrican war.

Contra: Operation Galuga

Die Red Falcon Gruppe hat die Galuga-Inseln, welche sich vor Neuseeland befinden, eingenommen. Aus diesem Grund werden das Contra-Elite-Duo Bill Rizer und Lance Bean dorthin geschickt um aufzuräumen. Während die Helden immer tiefer auf den Inseln vordringen, werden sie feststellen, dass die wahren Widersacher fremde Wesen sind, welche von jenseits der Erde stammen und der Ausgang dieser unheimlichen Mission über das Schicksal der Menschheit entscheidet! Hätten die Helden gewusst, mit was allem sie es dort zu tun bekommen werden, hätten sie sich diesen Auftrag anzunehmen, wohl ein zweites Mal überlegt. Unwissend begeben sie sich also in die Gefahr, dessen Ablauf sich wie ein guter 80er Jahre Actionstreifen anfühlen wird!

Das Beste aus der Arcade-Zeit

Contra: Operation Galuga ist ein Remake des ersten Teils der Reihe. So darf man endlich wieder, wie zu den besten Arcade-Zeiten, in abwechslungsreichen Level durch gewaltige Gegnerhorden und gigantischen Bossen kämpfen. Dabei ist man mit Waffen wie Lasern, Streumunition und Zielsuchraketen ausgerüstet. Trotz zahlreicher Möglichkeiten, welche heute möglich wären, ist man (glücklicherweise) sehr strikt dem Original treu geblieben. Dafür durften sich die Programmierer bei der Neugestaltung der Grafiken und Sounds kreativ austoben.

Die Steuerung

Laufen, Springen und Ballern funktioniert in Contra: Operation Galuga wie gehabt. Neu ist allerdings der Doppelsprung, sowie auch ein kleiner Boost der Kämpfer. Eingesammelte Zweitwaffen werden automatisch gewechselt, was unter dem Spielen stören kann. Jede der neuen Figuren bringt eine neue spielerische Fähigkeiten mit sich, sodass man beispielsweise auch mal schweben kann! Sollte man in alter Manier mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analog-Stick spielen wollen, kann man mühelos während des Spielens wechseln. Beides hat seine Vorteile, wobei der Analog-Stick im Kreis 16 statt 8 nur Richtungen bietet, was in diesem Überlebenskampf manchmal sogar notwendig sein kann.

Die Neuerungen

Auch wenn man sich in Contra: Operation Galuga vorbildlich an die Vorlage gehalten hat, so hat man die Spielmechanik ein bisschen erweitert. Auch das Power-Up-System wurde verfeinert. Zudem gesellen sich im Laufe des Spiels neue Figuren hinzu, welche weitere Möglichkeiten im Kampf mit sich bringen. Auch die Waffen können hier verstärkt werden, sofern man es überhaupt mal schafft ein zweites Power-Up der selben Sorte zu ergattern. Auch können diese Power-Up Waffen überladen werden, was ein schnelles Ende für sämtliche Gegner im Bild zur Folge hat. Allerdings muss man sich dafür anschließend auch von diesem Power-Up verabschieden. Mit den in Sachen Gegner und Levelgestaltung sehr abwechslungsreichen Level, gibt es dennoch leider aufgrund der Vorlage gar nicht so viele: nämlich nur acht. Dafür wartet das neue Contra mit interessanten Neuerungen in den Modi auf.

Contra: Produktiv! Neue Modi!

Während sich im Storymodus von Contra: Operation Galuga ein bis zwei Spieler durch die unterschiedlich gestalteten Gegner ballern können, können sich im Arcademodus sogar bis zu vier Spieler durch die Level kämpfen. Dabei stehen neben Bill und Lance, die berühmten Probotectors, sowie die toughen Damen Ariana und Lucia zur Auswahl. Leider hat man die Chance verpasst einen online Modus zu implementieren. Sehr schade ist. Dafür gibt es noch einen weiteren Modus, welcher sich Herausforderungsmodus nennt und mit kurzen, aber sehr schwierigen Spielabschnitten aufwartet, welche es zu meistern gilt.

Schwierigkeitsgrad: From Hell

Es ist zwar nichts neues, dass Spielhallenautomatentitel extra schwierig gestaltet worden sind, damit die Spieler fleißig die Automaten mit Geld füttern. So war Contra auch keine Ausnahme davon, sondern stach noch in Sachen unfaire Begebenheiten besonders hervor. Auch auf den Konsolenversionen scheint es als ob man nur mittels der Trial-and-Error-Methode jeden Vorgang des Spiels auswendig lernen musste um es so (vielleicht einmal) beenden zu können. Auch Contra: Operation Galuga macht dem Originaltitel in Sachen Schwierigkeit alle Ehre. Es gibt zwar hier auch drei verschiedene Schwierigkeitsstufen zu Auswahl, aber schon im normalen Schwierigkeitsgrad beginnt man recht früh an seinen eigenen motorischen Fähigkeiten zu zweifeln. Allerdings hat man sich hier etwas einfallen lassen, was beide Lager gleichsam bedient. Alte Contra-Veteranen, welche gerne leiden, können nicht nur einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen, sondern haben auch die Möglichkeit auf die Energieleiste zu verzichten und den 1-Treffer-Kill einzustellen. Adieu!

Neue Spieler, welche eine Chance haben wollen, das zweite Level (das mit den schwebenden Motorrädern) zu sehen, haben bei dem Remake Glück. Zwar ist Contra: Operation Galuga von Anfang an für alle (unfair) schwer, aber dafür erhält man für das wiederholende Spielen Credits. Mit diesen Credits kann man sich im Vorteilsshop Vereinfachungen kaufen. Also entweder figurenspezifische Fähigkeiten, spezielle Waffen beim Start, mehr Treffer einstecken können, mehr Leben, etc. Allerdings werden die einzelnen Vereinfachungen sehr teuer angeboten, weswegen man sich gut überlegen muss, wofür man seine Credits ausgeben will.

Pixel waren weniger grauselig

Da wir uns heute näher der dargestellten Zukunft als damals befinden, kann das Remake von Contra: Operation Galuga optisch besonders glänzen. Wir begegnen zwar den Plattformen, Brücken, Waffen, Gegner und die bildschirmflächenfüllenden Bosse von damals, dafür sehen diese viel detaillierter, lebendiger und grauseliger denn je aus. Bewundernswert ist hierbei, dass man sich auch hier bemüht hat im Design dem original so treu wie nur möglich zu bleiben. Waren die Level, welche damals seitwärts, aufwärts oder gar zum Bild führten nicht schon abwechslungsreich genug, so schwenkt man manchmal nun während den Level ab und zu die Richtung, was das Remake zu einem 2,5D Titel verwandelt.

Contra Covers

Der Soundtrack von Contra: Operation Galuga kommt jedem Contra Veteranen bekannt vor. Es wird quasi der original Contra Soundtrack derart gut gecovert, sodass man sich gezwungen fühlt, sich die Midi-Vorlagen noch einmal anzuhören. Auch sämtliche Geräusche, wie das berüchtigte Sterbegeräusch, gibt es nun tatsächlich in einer modernen Variante. Damit rundet auch die Vertonung, das gelungene Remake ab. Neu sind hier allerdings die Zwischensequenzen, welche den Figuren und der erzählten Story mehr Tiefe geben. Von dieser Tiefe will man allerdings als Spieler gar nicht viel wissen. Man kann es zwischen den Level kaum erwarten bis man weiterballern kann. Auch während des Spiels lässt man sich von einem nebenbei laufenden Dialog hier und da nie stören. Zu sehr ist man von der ständigen Action, welche uns nicht mal Luft zum Atmen geben will, beschäftigt.

Fazit zu Contra: Operation Galuga

Endlich feiert das beliebte Actionvideospiel Contra mit dem gelungenen Contra: Operation Galuga sein Comeback! Unzählige Gegner, kolossale Endgegner und ein unfairer Schwierigkeitsgrad verspricht uns die selbe Action wie wir sie in den 80ern gefeiert haben. Die Anzahl der abwechslungsreichen Level hat sich leider nicht erhöht. Was die einzige Schattenseite davon ist, dass man sich so sehr ans Original hielt. Dafür werden die Neuerungen, wie der 4-Spielermodus und der Herausforderungsmodus, welcher auch alte Contra-Veteranen zum schwitzen bringen wird, dafür, dass man immer wieder zu den gefährlichen Inseln zurückkehren will. Nun gilt es abermals den Highscore zu holen!

Review Wertung

Review Wertung

