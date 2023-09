Konami: Neues Contra mit dem Untertitel Operation Galuga angekündigt!

Der Trailer verspricht uns schon vieles!

Konami hat mit einem Trailer ein neues Contra namens Contra: Operation Galuga angekündigt, welches schon Anfang 2024 für alle gängigen Konsolen erscheinen soll.

Contra gibt nicht auf

Konami hat schon zwei Mal versucht die unter Gamern sehr beliebte Run & Gun Videospieleserie Contra (bei uns auch unter Gryzor und Probotecor bekannt) wieder auferstehen zu lassen. Mit dem Entwicklerstudio WayForward, welches sich schon für Contra 4 verantwortlich gezeigt hat, wird nun eifrig an Contra: Operation Galuga gebastelt, damit dieses im Frühjahr 2024 erscheinen kann.

Der Trailer

Hier kannst du dir vom Trailer selber ein Bild machen, wie sehr die 80er Jahre Serie in unsere Gegenwart passt.

Was ist Contra?

Contra ist eine sehr beliebte Actionvideospielreihe, welche seit 1987 mit unzähligen Gegnern, kolossalen Endgegnern und einem unfairen Schwierigkeitsgrad aufwartet, welchen man erst einmal erlebt haben muss. Glücklicherweise lässt sich die Schwierigkeit im kommenden Titel sehr individuell anpassen.

Wovon handelt die Story?

Die Actionhelden Bill Rizer und Lance Bean stellen sich wieder einmal gegen die Terrorgruppe Red Falcon, welche die Insel Galuga eingenommen hat. Bei der Mission geht es nicht nur um die Insel, sondern um das Schicksal der Menschheit.

Was wird neu sein?

Contra: Operation Galuga konzentriert sich wieder auf alte Stärken aus der Arcade Zeit. So schießt man wieder mit Lasern, Streumunition und Zielsuchraktetn. Allerdings befinden wir uns grafisch und soundmäßig in der Gegenwart und auch bei Gegnern war man kreativ. So hat man hier auch an einer neuen Spielmechanik und einem neuem Power-Up-System gefeilt. Im Geschichtsmodus können sich zwei Spieler durch Gegnerhorden ballern. Im Arcade-Modus können sogar bis zu vier Spieler miteinander zum Einsatz rufen lassen.

Der Titel soll für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Für Konsolen wird eine physische Ausgabe folgen.

Wir sind gespannt wie sehr uns dieser neue Contra Teil fesseln wird.

Quelle: youtube.com via KONAMI公式