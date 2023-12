Most Wanted Games 2024 – Darauf wartet die Redaktion

Mit dem kommenden Jahr stehen aufregende Spieleveröffentlichungen bevor, die die Gaming-Welt begeistern könnten. Was sind die Most Wanted Games 2024? – Wir werfen einen Blick auf einige der mit Spannung erwarteten Titel. Das sind die Highlights der DailyGame-Redakteure.

Most Wanted Games 2024 – Darauf freut sich die DailyGame-Redaktion

Manuel: Contra: Operation Galuga

Contra: Operation Galuga wird ein Run & Gun Plattformer sein, der sich wieder auf die glorreichen NES-Zeiten konzentriert und dabei mit modernen Grafiken und neuen Mechaniken aufwartet. Die Actionvideospielreihe, die seit 1987 existiert, bietet unzählige Gegner, kolossale Endgegner und einen anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad, den man erst einmal erlebt haben muss.

Glücklicherweise wird sich die Schwierigkeit im kommenden Titel sehr individuell anpassen lassen, sodass man in diesem Teil nicht den “Try & Die”-Frust erleben muss. Ich bin schon sehr gespannt auf den Titel!

Contra: Operation Galuga erscheint “Anfang 2024” für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Windows PC.

Lukas: Suicide Squad: Kill the Justice League

Ich glaube an Suicide Squad: Kill the Justice League. Warum auch nicht? Immerhin stecken die Entwickler der bis vor kurzem besten Superhelden-Reihe in der Gaming-Welt dahinter. Mit der Batman: Arkham-Trilogie baute Rocksteady genug guten Willen bei mir auf, um mich den wahrlich bedrückenden Reveal-Trailer ihres neuesten Streichs im letzten Jahr vergessen zu lassen. Weg schien die dichte Atmosphäre und die spielerische Immersion, die Batman: Arkham City in seiner Singleplayer-Kampagne 2011 so meisterhaft erzeugte. Stattdessen kamen scheinbar Multiplayer-Elemente, Lootboxen und ein Online-Zwang, die zuletzt Gotham Knights und Marvel’s Avengers das Genick brachen.

Aber weil die Batman-Trilogie einen festen Platz in der Gaming-Welt und meinem Herzen hat, gebe ich die Hoffnung noch nicht auf. Immerhin wurde Suicide Squad seit den ersten Fan-Reaktionen um gut ein Jahr verschoben und erscheint nun im Februar 2024. Lange müssen wir also nicht warten, um zu sehen, ob Rocksteady sich erneut die Superhelden-Krone aufsetzen kann oder diese für immer an die Entwickler der Marvel’s Spider-Man-Spiele verloren hat.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint voraussichtlich am 2. Februar 2023 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Michael: Star Wars Outlaws

Ob es tatsächlich 2024 erscheinen wird, steht momentan noch in den Sternen der weit, weit entfernten Galaxie. Doch der erste Trailer und Gameplay-Video zu Star Wars Outlaws lassen auf ein großartiges Action-Adventure hoffen. Wenn Ubisoft aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt hat und es nicht wieder eine überfüllte Map gibt, die den Spielfluss bremsen könnte, könnte es ein echter Kracher werden und nicht zum nächsten Starfield verkommen.

Star Wars Outlaws erscheint voraussichtlich 2024 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Tim: Skull and Bones

Nach unzähligen Verschiebungen soll, wenn alles gut geht, soll Skull and Bones endlich am 16. Februar erscheinen. Insgesamt bin ich vom Piraten-Setting in Videospielen spätestens seit dem Release von Assassin’s Creed: Black Flag hellauf begeistert. Kapitän eines karibischen Freibeuter-Schiffs zu sein – ein absoluter Kindheitstraum. Für mich damit ein “Most Wanted Game 2024”.

Wie bei fast allen modernen Ubisoft-Titeln besteht jedoch die Gefahr, dass dieser Traum schnell platzen könnte und es dem Spiel an Glaubwürdigkeit und Tiefgang fehlen wird. Hoffentlich haben alle Verantwortlichen die gewonnene Zeit genutzt, um Skull and Bones ordentlich Substanz zu verleihen. Das Potenzial, ein Top-Titel im nächsten Jahr zu werden, ist allein vom Setting und den Mechaniken definitiv vorhanden.

Skull and Bones erscheint voraussichtlich am 16. Februar 2023 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Markus: Tempest Rising

Das Spiel scheint ein modernes Command & Conquer zu sein, zumindest sah auch schon die Demo schon sehr danach aus. Sogar die Fraktionen heißen fast so. In Tempest Rising musst du eine Basis bauen, Ressourcen sammeln und Armeen gegen gegnerische menschliche Spieler oder die KI aufstellen. Ich hoffe doch stark, dass der FOV-Schieber das ganze Getümmel etwas kleiner macht am Bildschirm.

In Tempest Rising wird eine alternative Version des Jahres 1997 dargestellt, 34 Jahre nach einer verschärften Kubakrise, die weite Teile der Erde verstrahlt hat. In dieser Zeit kämpfen die Global Defense Forces (GDF) und ein Kult namens Tempest Dynasty um die Vorherrschaft über den Globus sowie um eine neue Energiequelle – den pflanzenähnlichen Tempest, der in den verstrahlten Gebieten des Planeten blüht. Warum es nicht gleich Tiberium nennen?

Tempest Rising soll 2024 für Windows PC erscheinen. Wenn es den alten C&C-Traum tatsächlich weiterleben lässt, dann hat es sich die Most Wanted Games 2024-Auszeichnung für mich mehr als verdient!

Eva: Persona 3 Reloaded

Mit Final Fantasy 7 Rebirth, Once Human und vielen anderen Titeln, die für dieses Jahr angekündigt sind, war es gar nicht so einfach, einen Favoriten auszuwählen. Doch zu diesem Zeitpunkt fiebere ich wohl doch am meisten dem Remake von Persona 3 entgegen.

Mein erstes Persona Spiel, welches ich gezockt habe, war tatsächlich Persona 4. Ich bin bedauerlicherweise also recht spät in das Franchise eingestiegen und wurde aber direkt davon eingenommen. Nachdem ich den vierten Teil beendet hatte, holte ich direkt Persona 2 auf meiner PSP nach und natürlich folgte dann auch Persona 3. Mit dem Release von Persona 3 Portable auf den PC, hatte man den Fans allerdings wirklich keinen Gefallen getan. Entsprechend freue ich mich auf das Remake um wieder in die Düstere Welt der Dark Hour einzutauchen.