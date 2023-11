Stellenausschreibungen geben Hinweis auf neues Silent Hill-Projekt

Konami hat sich von “es gibt keine neuen Silent Hill-Projekte” zu “hier habt ihr jede menge Silent Hill-Projekte” entwickelt. Der Entwickler hat kürzlich die Gründung eines neuen Entwicklerteams bekannt gegeben, das sich ausschließlich auf die Silent Hill-Reihe konzentrieren soll.

Eine Stellenausschreibung auf der Seite von Silicon Studio Agent spricht über einige der offenen Stellen, die Konami zu vergeben hat. Diese Agentur arbeitet mit Konami zusammen, um für diese Projekte zu rekrutieren, wie Konamis Retweet der Stellenanzeigen zeigt. Konami sucht derzeit nach Ingenieuren, Artists, Projektmanagern und mehr, um diese neuen Silent Hill-Projekte zu leiten.

Im Tweet von Silicon Studio Agent spricht das Unternehmen von “groß angelegten Projekten aus dem Silent Hill Universum”. Konami selbst nennt das neue Entwicklerteam in seinem Tweet “Silent Production Team”. Diese Gruppe ist nicht zu verwechseln mit dem Team Silent, der früheren Gruppe von Silent Hill-Entwicklern, die vor Jahren an mehreren Spielen gearbeitet hat, als die Serie noch präsenter war.

“Das ‘Silent Production Team’ rekrutiert Künstler, Planer, Ingenieure und Projektmanager”, heißt es in dem übersetzten Tweet. “Bitte unterstützt uns bei dieser Arbeit, die viele Fans in Übersee hat! Dies ist eine Chance, an der Spieleproduktion in einer hochmodernen Entwicklungsumgebung beteiligt zu sein.”

Stellenausschreibungen wie diese, die live auf der Silicon Studio Agent Seite veröffentlicht werden, verraten manchmal Details über bestimmte Spiele oder geben zumindest einen Eindruck von den Innovationen, die ein Studio in einem neuen Spiel umsetzen möchte, wie z.B. neue Features, aber das ist leider nicht der Fall bei diesen Silent Production Team Ausschreibungen.

Uns dürfte also neben den bereits bekannten Ankündigungen in Zukunft noch mehr aus dem Franchise erwarten. Während die Online-Serie Silent Hill: Ascension bereits seit 2 Wochen läuft, müssen wir uns für Silent Hill 2 Remake, Silent Hill:f und mehr noch etwas gedulden.