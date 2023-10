Neuer Trailer zu Silent Hill: Ascension

Genvid hat einen neuen Trailer für Silent Hill: Ascension veröffentlicht, der interaktiven Streaming-Serie, die auf Konamis psychologischem Horror-Franchise basiert. Es geht um zwei Familien an zwei Schauplätzen – Johansen in Pennsylvania und Stilledalen in Norwegen -, die mit dem Tod der ihnen nahestehenden Personen umgehen müssen. Neben der Ausstrahlung über Desktop-Browser, iOS und Android wird die Serie auch auf PS4 und PS5 abrufbar sein.

Stephan Bugaj, Schöpfer der interaktiven Serie und Chief Creative Officer von Genvid, sagte zu dieser Partnerschaft mit Sony Picture Entertainment: “Wir freuen uns, die Familien Johansen und Hernandez in das Silent Hill-Universum einzuführen. Während sie immer tiefer in ihre eigenen Schrecken eintauchen und ihre Städte gleichzeitig von einer Massenhysterie heimgesucht werden, werden diese beiden Familien seltsame Verbindungen zwischen ihnen entdecken, obwohl sie hunderte Kilometer voneinander entfernt sind.”

Jacob Navok, CEO von Genvid, sagte außerdem: “Eine Erfahrung wie Silent Hill: Ascension hat es noch nie gegeben. Es ist kein Spiel, sondern eine interaktive Streaming-Serie, die sich verändern wird, wenn das Publikum gemeinsam Entscheidungen trifft. Obwohl ich der ausführende Produzent des Titels bin, weiß ich nicht, wie es enden wird. Das liegt in euren Händen. Und die von Ihnen erstellten Inhalte werden über unsere Partnerschaften mit Sony Pictures, Google, Apple und anderen weltweit auf Fernsehern und Handys ausgestrahlt. An Silent Hill: Ascension teilzunehmen, bedeutet, dass ihr Teil einer Geschichte seid, die es so nie wieder geben wird.”

Pete Wood, Senior Vice President von Sony Pictures Entertainment New Media Distribution, fügte hinzu: “Mit Silent Hill: Ascension betreten wir absolutes Neuland. Durch dieses einzigartige Projekt mit Genvid freuen wir uns, den Zuschauern auf Sony-Geräten einen wöchentlichen Überblick über die Handlung von Silent Hill: Ascension zu bieten.”

Silent Hill: Ascension feiert seine Premiere am 31. Oktober um 6 PM PT. Nach dem Ende der regulären Staffel werden Mini-Saisons veröffentlicht, in denen neue Entscheidungen getroffen werden können, um verschiedene Ergebnisse freizuschalten. Ein Veröffentlichungsdatum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.