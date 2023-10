SILENT HILL: Ascension App erscheint Ende Oktober

Wir können gespannt sein, was uns in der interaktiven Horror-Streaming-Serie erwartet.

Konami gab heute bekannt, dass die App zu der interaktiven Streaming-Serie SILENT HILL: Ascension Ende Oktober auf diversen Plattformen erscheinen wird.

Bereits ab heute können wir uns bereits im AppStore sowie im Google Play Store für die App vorgestrigeren, die dann ab dem 31. Oktober offiziell erscheinen wird. So haben alle Fans mehr als genug Zeit, sich auf das interaktive Abenteuer vorzubereiten. Wer sich die Erweiterung in den Browser laden möchte, muss am 31. Oktober dafür auf der offiziellen ascension.com Website nachschauen.

Wie ist nun der genaue Fahrplan für SILENT HILL: Ascension?

Wie schon gesagt, werden die App und die Browser Erweiterung offizielle am 31. Oktober raus kommen. Die App steht dann offiziell für alle Fans bereit und bietet auch schon einige Inhalte, die auf die Serie vorbereiten sollen. Die Premiere findet dann am 1. November um 3 Uhr (MEZ) in der App oder auf der Website statt.

Bei SILENT HILL: Ascension handelt es sich um eine interaktive Streaming-Serie von Genvid Entertainment. Dabei werden die Zuschauer aktiv an der Story der Serie mitwirken, was auch zukünftige Ereignisse beeinflussen wird. Dabei werden neue Charaktere und Orte eingeführt, deren Schicksal in dem Händen der Menschen liegen, die die Serie schauen und an den Entscheidungen teilnehmen. Wie genau das alles funktionieren wird und wie gut es beim Publikum ankommen wird, werden wir dann wohl nach den ersten paar Folgen sehen. Aufgrund des großen Erfolgs des Silent Hill Franchises, wird die Teilnehmerzahl am Tag der Premiere sicherlich ennorm hoch sein, selbst wenn einige in dieser Nacht eher mit Halloween beschäftigt sein werden.

Neben Ascension hat Konami noch einige andere neue Sachen zu Silent Hill geplant, darunter das Silent Hill 2 Remake, als auch SILENT HILL f und SILENT HILL: Townfall.