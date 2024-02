Sega: Sonic Superstars mit Super Mario Bros. Wonder zu veröffentlichen war ein Fehler!

Sonic Superstars hat sich schlechter verkauft als erwartet. Laut Sega soll an diesem Umstand nicht das Spiel, sondern der Veröffentlichungstermin schuld sein. Sonic Superstars wurde in der selben Woche wie Super Mario Bros. Wonder veröffentlicht.

Weniger als erwartet

Sega hat eine Fragerunde über das Geschäftsjahr veröffentlicht. Darin wird unteranderem auf die schwachen Verkaufszahlen von Sonic Superstars eingegangen. So sei der 2D Titel sehr gut bei den Spielern angekommen. Zumindest bei denen die es gespielt haben. Der Titel ist am 17.10.2023 erschienen und lag damit im Schatten von Super Mario Bros. Wonder, welches schon am 20.10.2023 folgte. Diese knappen Veröffentlichungen schlugen sich natürlich in den Schlagzeilen der Reviews und somit auch den Verkaufszahlen nieder. Sonic hatte keine Chance gegen den populären Super Mario.

Der Mörder ist immer der Klempner

Sega erwähnt Super Mario zwar nicht direkt und es sind zu dieser Zeit auch noch zwei andere Titel im selben Genre erschienen: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ebenfalls im Oktober und DreamWorks Trolls Remix Rescue im November. Es dürfte klar sein, dass nur der Klempner Schuld an den geringen Verkaufszahlen des Igels gewesen ist. Dennoch gibt Sega seine Rückkehr zur klassischen 2D Formel nicht auf und wird weiterhin für Sonic Superstars werben.

Mehr Sonic heißt die Strategie

Sega will den Markt regelrecht mit Sonic fluten. Deshalb will Sega auch zum dritten Film am Ende des Jahres noch einen weiteren Sonic Titel Sonic x Shadow Generation im Herbst veröffentlichen. Das Sonic Franchise sei für mehrere Genres gemacht und es sei eine gute Strategie mit der Marke immer präsent zu sein. Auch wenn manche befürchten, dass zu viel einer Marke auch schaden könnte.

Ob ein anderer Zeitpunkt in diesem Jahr für bessere Verkaufszahlen von Sonic Superstars gesorgt hätte ist fraglich. Schließlich war Super Mario schon das ganze Jahr 2023 aufgrund seines erschienenen Super Mario Film in aller Munde. Es war einfach das Jahr des Super Mario.

Quelle: segasammy.co.jp