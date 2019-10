Rockstar Games arbeitet an GTA 6, RDR2 für PC und unangekündigten Titeln

GTA V - (C) Rockstar

Rockstar Games arbeitet derzeit an mehreren unangekündigten Projekten, so ein ehemaliger Mitarbeiter. Der Entwickler von Grand Theft Auto hat kürzlich den Rockstar Games Launcher vorgestellt, um all seine PC-Titel an einem Ort zu platzieren. Obwohl das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass Red Dead Redemption 2 keinen Einzelspieler-DLC enthält, hat Rockstar endlich angekündigt das ihre beliebte Cowboy-Serie nächsten Monat auf den PC kommen wird.

Rockstar kennt sich mit langen Produktionszyklen und geheimen Projekten bestens aus. Er hat über ein Jahr lang eine Fortsetzung von Bully 2 entwickelt, um den Titel zu streichen und die Entwickler auf andere Spiele zu verlegen. Zwar hat das Unternehmen noch kein offizielles Wort zu bevorstehenden Titeln gesprochen. Dochdas bevorstehende Erscheinen einer neuen Konsolengeneration und Berichte über das Erscheinungsdatum von Weihnachten 2020 für die PS5 und Xbox Scarlett bedeuten, dass der amerkanische Entwickler nur noch wenig Zeit hat, etwas Neues anzukündigen.

GTA 6: Bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung?

Laut ComicBook arbeitete Rockstar Games bereits 2018 an mehreren unangekündigten Projekten, so die frühere Mitarbeiterin von Rockstar India, Angith Jayarajan. Jayarajan sagte, er habe während seiner Zeit bei Rockstar an mehreren Titeln gearbeitet, darunter Red Dead Redemption 2 und “ein paar Spiele”, über die er noch nicht sprechen dürfe. Eine bevorstehende Fortsetzung eines der früheren Franchise-Unternehmen von Rockstar Games oder etwas ganz Neues.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Mitarbeiter von Rockstar India kommende, aber nicht offiziell angekündigte Rockstar-Projekte in seinem Portfolio erwähnt. Abhinav Raj Karanwal, Senior Animator des Unternehmens, schreibt “Unannounced Games for Consoles” zusammen mit Red Dead Redemption 2 in der Liste der Projekte zu, an denen sie während ihrer Zeit bei Rockstar India gearbeitet haben und die laut Portfolio im Juli 2016 begonnen haben und bis heute andauern die Gegenwart.

Was präsentiert uns Rockstar als Nächstes?

Eine Fortsetzung von Grand Theft Auto 5, das ursprünglich vor sechs Jahren veröffentlicht wurde, ist die naheliegendste Wahl, wenn man an Projekte denkt, an denen Rockstar Games arbeiten könnte. Einige Fans hoffen auf eine Ankündigung von GTA 6. Doch das passiert wahrscheinlich nicht so schnell. Vor allem wenn man bedenkt welchen Umfang dieses Spiel haben wird.

Andere Rockstar-Franchise-Marken wie Max Payne und Manhunt sind weniger wahrscheinlich. Rockstar Games scheint sich einzig und allein darauf zu konzentrieren, GTA Online fortzusetzen und RDR2 auf den PC zu bringen. Es ist jedoch viel wahrscheinlicher, dass es einige Überraschungen für die Spieler gibt, bevor diese aktuelle Konsolengeneration zu Ende geht.